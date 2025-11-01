Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Сколько наличных нужно носить с собой и хранить дома - 01.11.2025
Сколько наличных нужно носить с собой и хранить дома
Сколько наличных нужно носить с собой и хранить дома - 01.11.2025, ПРАЙМ
Сколько наличных нужно носить с собой и хранить дома
Несмотря на повсеместное распространение безналичных платежей и их возрастающее удобство, наличные всё ещё могут быть критически важны и нужны в некоторых... | 01.11.2025, ПРАЙМ
наличные деньги
финансы
банки
эльман мехтиев
МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Несмотря на повсеместное распространение безналичных платежей и их возрастающее удобство, наличные всё ещё могут быть критически важны и нужны в некоторых ситуациях. О них агентству “Прайм” рассказал генеральный директор Ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев.“И конечно же, физическое расставание с купюрами часто заставляет тратить их более осознанно”, - добавил Мехтиев.Он советует носить с собой в кошельке фиксированную сумму (от 1000 до 3000 рублей), которой хватит на непредвиденные мелкие расходы в течение дня — например, на такси, обед в кафе или небольшие покупки. Это поможет не только в случае проблем с картой, но и позволит лучше контролировать бюджет.Многие также хранят наличные средства в доме, но не надо рассматривать их как основную и единственную финансовую подушку (для этого существуют вклады и счета в банках). Эксперты советуют хранить дома сумму, равную достаточную для покрытия 7-10 дней основных ежедневных расходов (еда, медикаменты, транспорт).Вопрос безопасности хранения в этом случае становится основным. Для значительной суммы идеальный вариант — несгораемый сейф, надежно закрепленный к стене или полу. Это защитит деньги не только от воров, но и от пожара.Храните деньги в сухом и прохладном месте, подальше от прямых солнечных лучей. Влажность и жара — главные враги купюр.Если сейфа нет, избегайте очевидных мест (шкаф с одеждой, тумбочка, матрас). Разделите сумму и спрячьте в нескольких неприметных местах. Главное правило — никогда не хранить все деньги в одном месте.И если все-таки хочется хранить значительные суммы в наличной форме, стоит задуматься об аренде индивидуального сейфа в банке, заключил Мехтиев.
Новости
наличные деньги, финансы, банки, эльман мехтиев
наличные деньги, Финансы, Банки, Эльман Мехтиев
03:03 01.11.2025
 
Сколько наличных нужно носить с собой и хранить дома

Эксперт Мехтиев: с собой всегда нужно иметь наличные для закрытия текущих трат

© РИА Новости . Илья Питалев | Рублевые купюры разного достоинства.
Рублевые купюры разного достоинства. - ПРАЙМ, 1920, 01.11.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Несмотря на повсеместное распространение безналичных платежей и их возрастающее удобство, наличные всё ещё могут быть критически важны и нужны в некоторых ситуациях. О них агентству “Прайм” рассказал генеральный директор Ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев.
  • Всегда есть риск технических сбоев - поломка POS-терминала, отключение электричества или интернета в магазине, сбой в работе обслуживающего банка;
  • Чрезвычайные ситуации, при которых есть необходимость срочного перемещения, покупки топлива или еды одновременно с неполадками в приеме платежных карт;
  • Оплата на рынках, небольших ярмарках, некоторых такси и в отдаленных населенных пунктах, где просто не принимают карты;
  • Анонимность платежей, когда не хочется оставлять "цифровой след".
“И конечно же, физическое расставание с купюрами часто заставляет тратить их более осознанно”, - добавил Мехтиев.
Он советует носить с собой в кошельке фиксированную сумму (от 1000 до 3000 рублей), которой хватит на непредвиденные мелкие расходы в течение дня — например, на такси, обед в кафе или небольшие покупки. Это поможет не только в случае проблем с картой, но и позволит лучше контролировать бюджет.
Многие также хранят наличные средства в доме, но не надо рассматривать их как основную и единственную финансовую подушку (для этого существуют вклады и счета в банках). Эксперты советуют хранить дома сумму, равную достаточную для покрытия 7-10 дней основных ежедневных расходов (еда, медикаменты, транспорт).
Смартфон - ПРАЙМ, 1920, 06.10.2025
Более половины россиян отказались от наличных и банковских карт при оплате
6 октября, 14:35
Вопрос безопасности хранения в этом случае становится основным. Для значительной суммы идеальный вариант — несгораемый сейф, надежно закрепленный к стене или полу. Это защитит деньги не только от воров, но и от пожара.
Храните деньги в сухом и прохладном месте, подальше от прямых солнечных лучей. Влажность и жара — главные враги купюр.
Если сейфа нет, избегайте очевидных мест (шкаф с одеждой, тумбочка, матрас). Разделите сумму и спрячьте в нескольких неприметных местах. Главное правило — никогда не хранить все деньги в одном месте.
И если все-таки хочется хранить значительные суммы в наличной форме, стоит задуматься об аренде индивидуального сейфа в банке, заключил Мехтиев.
 
наличные деньгиФинансыБанкиЭльман Мехтиев
 
 
