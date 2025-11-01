https://1prime.ru/20251101/nalichnye-864110081.html

Сколько наличных нужно носить с собой и хранить дома

МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Несмотря на повсеместное распространение безналичных платежей и их возрастающее удобство, наличные всё ещё могут быть критически важны и нужны в некоторых ситуациях. О них агентству “Прайм” рассказал генеральный директор Ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев.“И конечно же, физическое расставание с купюрами часто заставляет тратить их более осознанно”, - добавил Мехтиев.Он советует носить с собой в кошельке фиксированную сумму (от 1000 до 3000 рублей), которой хватит на непредвиденные мелкие расходы в течение дня — например, на такси, обед в кафе или небольшие покупки. Это поможет не только в случае проблем с картой, но и позволит лучше контролировать бюджет.Многие также хранят наличные средства в доме, но не надо рассматривать их как основную и единственную финансовую подушку (для этого существуют вклады и счета в банках). Эксперты советуют хранить дома сумму, равную достаточную для покрытия 7-10 дней основных ежедневных расходов (еда, медикаменты, транспорт).Вопрос безопасности хранения в этом случае становится основным. Для значительной суммы идеальный вариант — несгораемый сейф, надежно закрепленный к стене или полу. Это защитит деньги не только от воров, но и от пожара.Храните деньги в сухом и прохладном месте, подальше от прямых солнечных лучей. Влажность и жара — главные враги купюр.Если сейфа нет, избегайте очевидных мест (шкаф с одеждой, тумбочка, матрас). Разделите сумму и спрячьте в нескольких неприметных местах. Главное правило — никогда не хранить все деньги в одном месте.И если все-таки хочется хранить значительные суммы в наличной форме, стоит задуматься об аренде индивидуального сейфа в банке, заключил Мехтиев.

