Налоговики смогут во внесудебном порядке взыскивать долги по ЕНС

2025-11-01
2025-11-01T00:16+0300
2025-11-01T00:16+0300
МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Российские налоговые органы теперь смогут во внесудебном порядке взыскивать с граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями, задолженность по обязательным платежам, в том числе налогам и штрафам, в случае отсутствия спора, соответствующий закон вступил в силу.
Такое взыскание задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов предусматривается только для сумм, не превышающих отрицательное сальдо единого налогового счета (ЕНС), при отсутствии спора с налоговым органом. При наличии спора сохраняется судебный порядок взыскания такой задолженности.
Решение о взыскании налоговые органы будут размещать в специальном реестре и инициировать перечисление задолженности. На принятие решения о взыскании задолженности и его направление у налоговиков есть шесть месяцев с даты истечения срока исполнения требования о ее уплате. Решение о взыскании будет направляться налогоплательщику через личный кабинет или портал "Госуслуги", а при невозможности – заказным письмом.
При этом гражданин в любой момент до взыскания может оспорить указанные в налоговом уведомлении суммы, подав заявление о перерасчете или жалобу. Тогда взыскание будет осуществляться исключительно в судебном порядке.
Взыскание во внесудебном порядке будет производиться последовательно: сначала за счет денежных средств на счетах в банке, электронных кошельков и цифровых рублей, затем - за счет наличных средств и другого имущества налогоплательщика, за исключением предметов повседневного пользования.
При неисполнении поручения о перечислении задолженности и при отрицательном сальдо ЕНС налоговый орган вправе направить судебному приставу постановление о взыскании задолженности за счет иного имущества гражданина. Такое постановление должно быть обязательно отражено в реестре решений о взыскании задолженности в установленные сроки.
