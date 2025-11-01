https://1prime.ru/20251101/nra-864134160.html
НРА оценило роль высокотехнологичных отраслей в экономике России
2025-11-01T17:27+0300
МОСКВА, 1 ноя – ПРАЙМ. Национальным рейтинговым агентством (НРА) подготовлен аналитический обзор "Высокотехнологичные отрасли являются ключевым драйвером развития промышленности в России". В обзоре отмечены положение данного сектора экономики, условия и результаты развития в условиях санкционного давления, а также сдерживающие факторы.Для обеспечения безопасности России в условиях санкционного давления значительно усилена государственная поддержка, реализуется комплекс мер по совершенствованию нормативно-правового регулирования, запущены процессы импортозамещения, существенно возросли инвестиции в отрасли.В 2024 году темп роста в фармацевтическом производстве составил 19,8%, выпуск компьютеров, электронных и оптических изделий увеличился на 27,9%, производство летательных аппаратов, включая космические возросло на 42,7%, что существенно превысило усредненный показатель по промышленности в целом (+5,6%).Одним из основных драйверов модернизации экономики выступают инвестиции компаний в инновации. Согласно расчетам НРА, отрасли высокого технологичного уровня в России стабильно занимают порядка 10% в общем объеме затрат на инновационную деятельность всех отраслей. С 2017 года номинальный объём высокотехнологичных и наукоемких отраслей в ВВП вырос более чем в 2 раза — с 20 трлн руб. до 47 трлн руб. в 2024 году.Отрасли высокого технологичного уровня создают продукцию с высокой добавленной стоимостью и высокопроизводительные рабочие места, развивают несырьевой экспортный потенциал. По оценкам НРА, при росте ВВП на 1,5% по итогам 2025 года, вклад высокотехнологичных и наукоемких отраслей вместе превысит 47 трлн. рублей и составит более 23%.Вместе с тем, специалисты НРА отмечают низкие позиции России в общемировом объеме экспорта высокотехнологичной продукции – 0,3%, тогда как доля Китая в общемировом объеме экспорта составляет 24,1%, Германии - 7,5%, США -6,1%.
