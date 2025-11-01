https://1prime.ru/20251101/opros-864116638.html

Опрос показал, сколько россиян хотят подработать на праздники

МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Каждый пятый россиянин из тех, кто хочет подработать во время ноябрьских праздников 2025 года, планирует пойти в курьеры, еще чуть больше 10% рассматривают вакансии комплектовщиков товаров, говорится в исследовании сервиса по поиску работы и персонала "Зарплата.ру", которое имеется в распоряжении РИА Новости. "По результатам исследования, проведенного сервисом по поиску работы и персонала "Зарплата.ру", выяснилось, что 20% россиян намерены взять подработку в период ноябрьских праздников", - говорится в исследовании, в котором приняло участие чуть больше 1,7 тысячи россиян. "Рынок подработки во время праздников демонстрирует разнообразие форматов - от традиционных услуг до цифровых и творческих профессий. Помимо лидеров предложений по подработке - курьеров (19%) и комплектовщиков товаров (12%), респонденты активно выбирают и другие роли: в сфере логистики и услуг: таксистом планируют работать 11% опрошенных, грузчиком - 3%", - добавляется там. В сервисе также рассказали, что продавцом хотят подработать 5% опрошенных, кассиром - 1%. Няней и репетитором планируют стать по 4% респондентов. Вакансии компьютерного мастера выберут 5,8% россиян, маркетолога - 2%, фотографа - 2%, актера или аниматора на мероприятиях - 3%, ведущего праздников - 1%. Вместе с тем отмечается, что работником колл-центра планируют подработать 3% опрошенных, бухгалтером на фрилансе - 7%. В сфере гостеприимства по 1% опрошенных рассматривает должность официанта или промоутера. "Основные причины, которые мотивируют людей искать дополнительные доходы, носят сугубо материальный характер: возможность накопить деньги - 46%; небольшой размер основной зарплаты - 36%; ради материальной подстраховки - 29%", - указывают аналитики. По их словам, для 21% опрошенных подработка является своего рода хобби, что особенно характерно для творческих и социально ориентированных профессий. Что касается зарплатных ожиданий у россиян, то они оказались довольно реалистичны, делятся в сервисе. Так, наиболее популярный ожидаемый заработок составляет от 5 тысяч рублей до 10 тысяч рублей, на этот диапазон указали 42% респондентов. "Четверть опрошенных (25%) рассчитывают получить до 5 тысяч рублей, а каждый пятый (21%) - от 15 тысяч рублей до 20 тысяч рублей. Заработать более 20 тысяч рублей планируют 10%", - поясняют там. В то же время добавляется, что 2% опрошенных не могут спрогнозировать свой дополнительный заработок. "Данные исследования наглядно демонстрируют заинтересованность россиян в дополнительном заработке. В то время как рынок труда отвечает на этот спрос разнообразием вариантов подработки - от курьерских услуг и вождения такси до репетиторства, фриланса в бухгалтерии или творческой деятельности", - подчеркивают аналитики.

