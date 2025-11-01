Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Москве вырастет стоимость трудовых патентов для мигрантов - 01.11.2025
В Москве вырастет стоимость трудовых патентов для мигрантов
В Москве вырастет стоимость трудовых патентов для мигрантов - 01.11.2025, ПРАЙМ
В Москве вырастет стоимость трудовых патентов для мигрантов
Ежемесячная стоимость трудовых патентов для мигрантов в Москве вырастет с 8,9 до 10 тысяч рублей в 2026 году, такое решение было принято на внеочередном... | 01.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-01T14:46+0300
2025-11-01T14:46+0300
россия
бизнес
москва
https://cdnn.1prime.ru/img/83336/11/833361111_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_3fdb6d86181677c95fc0045b69563ed8.jpg
МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Ежемесячная стоимость трудовых патентов для мигрантов в Москве вырастет с 8,9 до 10 тысяч рублей в 2026 году, такое решение было принято на внеочередном пленарном заседании Московской городской думы в субботу. В пятницу профильная комиссия Мосгордумы по экономической и социальной политике рассмотрела законопроект "О внесении изменений в отдельные законы города Москвы в сфере налогообложения", одним из пунктов законопроекта был вопрос повышения стоимости трудовых патентов для иностранных граждан. "И последнее - индексация на 2026 год стоимости патента для иностранных граждан... Мы с вами ежегодно пересматриваем размер регионального коэффициента таким образом, чтобы плата за патент отражала изменения средней заработной платы в городе Москве. В этом году предлагается установить региональный коэффициент таким образом, чтобы патент вырос с 8,9 до 10 тысяч рублей в месяц", - сказала в ходе заседания заместитель руководителя департамента экономической политики и развития города Москвы, начальник управления налогового анализа Дарья Мурченко. По ее словам, увеличение стоимости трудового патента поспособствует выравниванию налоговой нагрузки на мигрантов с налоговой нагрузкой на российских граждан.
москва
2025
россия, бизнес, москва
РОССИЯ, Бизнес, МОСКВА
14:46 01.11.2025
 
В Москве вырастет стоимость трудовых патентов для мигрантов

Стоимость трудовых патентов для мигрантов в Москве вырастет до 10 тысяч рублей

© РИА Новости . Григорий Сысоев
Здание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве - ПРАЙМ, 1920, 01.11.2025
Здание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве. Архивное фото
© РИА Новости . Григорий Сысоев
МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Ежемесячная стоимость трудовых патентов для мигрантов в Москве вырастет с 8,9 до 10 тысяч рублей в 2026 году, такое решение было принято на внеочередном пленарном заседании Московской городской думы в субботу.
В пятницу профильная комиссия Мосгордумы по экономической и социальной политике рассмотрела законопроект "О внесении изменений в отдельные законы города Москвы в сфере налогообложения", одним из пунктов законопроекта был вопрос повышения стоимости трудовых патентов для иностранных граждан.
"И последнее - индексация на 2026 год стоимости патента для иностранных граждан... Мы с вами ежегодно пересматриваем размер регионального коэффициента таким образом, чтобы плата за патент отражала изменения средней заработной платы в городе Москве. В этом году предлагается установить региональный коэффициент таким образом, чтобы патент вырос с 8,9 до 10 тысяч рублей в месяц", - сказала в ходе заседания заместитель руководителя департамента экономической политики и развития города Москвы, начальник управления налогового анализа Дарья Мурченко.
По ее словам, увеличение стоимости трудового патента поспособствует выравниванию налоговой нагрузки на мигрантов с налоговой нагрузкой на российских граждан.
 
