В Москве вырастет стоимость трудовых патентов для мигрантов

МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Ежемесячная стоимость трудовых патентов для мигрантов в Москве вырастет с 8,9 до 10 тысяч рублей в 2026 году, такое решение было принято на внеочередном пленарном заседании Московской городской думы в субботу. В пятницу профильная комиссия Мосгордумы по экономической и социальной политике рассмотрела законопроект "О внесении изменений в отдельные законы города Москвы в сфере налогообложения", одним из пунктов законопроекта был вопрос повышения стоимости трудовых патентов для иностранных граждан. "И последнее - индексация на 2026 год стоимости патента для иностранных граждан... Мы с вами ежегодно пересматриваем размер регионального коэффициента таким образом, чтобы плата за патент отражала изменения средней заработной платы в городе Москве. В этом году предлагается установить региональный коэффициент таким образом, чтобы патент вырос с 8,9 до 10 тысяч рублей в месяц", - сказала в ходе заседания заместитель руководителя департамента экономической политики и развития города Москвы, начальник управления налогового анализа Дарья Мурченко. По ее словам, увеличение стоимости трудового патента поспособствует выравниванию налоговой нагрузки на мигрантов с налоговой нагрузкой на российских граждан.

