https://1prime.ru/20251101/patent-864125539.html
В Москве вырастет стоимость трудовых патентов для мигрантов
В Москве вырастет стоимость трудовых патентов для мигрантов - 01.11.2025, ПРАЙМ
В Москве вырастет стоимость трудовых патентов для мигрантов
Ежемесячная стоимость трудовых патентов для мигрантов в Москве вырастет с 8,9 до 10 тысяч рублей в 2026 году, такое решение было принято на внеочередном... | 01.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-01T14:46+0300
2025-11-01T14:46+0300
2025-11-01T14:46+0300
россия
бизнес
москва
https://cdnn.1prime.ru/img/83336/11/833361111_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_3fdb6d86181677c95fc0045b69563ed8.jpg
МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Ежемесячная стоимость трудовых патентов для мигрантов в Москве вырастет с 8,9 до 10 тысяч рублей в 2026 году, такое решение было принято на внеочередном пленарном заседании Московской городской думы в субботу. В пятницу профильная комиссия Мосгордумы по экономической и социальной политике рассмотрела законопроект "О внесении изменений в отдельные законы города Москвы в сфере налогообложения", одним из пунктов законопроекта был вопрос повышения стоимости трудовых патентов для иностранных граждан. "И последнее - индексация на 2026 год стоимости патента для иностранных граждан... Мы с вами ежегодно пересматриваем размер регионального коэффициента таким образом, чтобы плата за патент отражала изменения средней заработной платы в городе Москве. В этом году предлагается установить региональный коэффициент таким образом, чтобы патент вырос с 8,9 до 10 тысяч рублей в месяц", - сказала в ходе заседания заместитель руководителя департамента экономической политики и развития города Москвы, начальник управления налогового анализа Дарья Мурченко. По ее словам, увеличение стоимости трудового патента поспособствует выравниванию налоговой нагрузки на мигрантов с налоговой нагрузкой на российских граждан.
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83336/11/833361111_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_a578ccf5998c88ac1765e3ac7b7129d2.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, бизнес, москва
В Москве вырастет стоимость трудовых патентов для мигрантов
Стоимость трудовых патентов для мигрантов в Москве вырастет до 10 тысяч рублей
МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Ежемесячная стоимость трудовых патентов для мигрантов в Москве вырастет с 8,9 до 10 тысяч рублей в 2026 году, такое решение было принято на внеочередном пленарном заседании Московской городской думы в субботу.
В пятницу профильная комиссия Мосгордумы по экономической и социальной политике рассмотрела законопроект "О внесении изменений в отдельные законы города Москвы
в сфере налогообложения", одним из пунктов законопроекта был вопрос повышения стоимости трудовых патентов для иностранных граждан.
"И последнее - индексация на 2026 год стоимости патента для иностранных граждан... Мы с вами ежегодно пересматриваем размер регионального коэффициента таким образом, чтобы плата за патент отражала изменения средней заработной платы в городе Москве. В этом году предлагается установить региональный коэффициент таким образом, чтобы патент вырос с 8,9 до 10 тысяч рублей в месяц", - сказала в ходе заседания заместитель руководителя департамента экономической политики и развития города Москвы, начальник управления налогового анализа Дарья Мурченко.
По ее словам, увеличение стоимости трудового патента поспособствует выравниванию налоговой нагрузки на мигрантов с налоговой нагрузкой на российских граждан.