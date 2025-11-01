https://1prime.ru/20251101/phuket-864115712.html

A UR air запускает прямые рейсы из Владивостока на Пхукет

2025-11-01T05:26+0300

ВЛАДИВОСТОК, 1 ноя - ПРАЙМ. Авиакомпания AZUR air с 5 ноября запускает прямые рейсы из Владивостока на остров Пхукет (Таиланд), сообщает международный аэропорт Владивосток. "Пятого ноября из международного аэропорта Владивосток авиакомпания AZUR air открывает прямой авиамаршрут на остров Пхукет", - говорится в сообщении. В зимнем расписании запланированы рейсы из Приморья на Пхукет раз в двенадцать дней. Полеты будут выполняться на Boeing 757 вместимостью 238 пассажиров экономкласса. На рейсах авиакомпания предлагает пассажирам места с увеличенным пространством для ног, а также перевозку дополнительного багажа и спортивного оборудования. Пхукет – крупнейший остров Таиланда, расположенный на юге страны в Андаманском море Индийского океана. На острове можно увидеть Статую Большого Будды, Старый город с национальным музеем, а также посетить Гору обезьян.

2025

