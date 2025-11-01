Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Ведет к войне". В Европе предложили план против Украины - 01.11.2025
"Ведет к войне". В Европе предложили план против Украины
"Ведет к войне". В Европе предложили план против Украины - 01.11.2025, ПРАЙМ
"Ведет к войне". В Европе предложили план против Украины
Словакия поддерживает идею создания антиукраинской коалиции в Европейском союзе совместно с Венгрией и Чехией, заявил заместитель главы правящей партии Smer в Словакии Любош Блаха в интервью "Известиям".
МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Словакия поддерживает идею создания антиукраинской коалиции в Европейском союзе совместно с Венгрией и Чехией, заявил заместитель главы правящей партии Smer в Словакии Любош Блаха в интервью "Известиям"."Совместные действия тех, кто в Европе еще сохранил здравый ум, не только возможны, но и вероятны. Несмотря на то что Европа вновь, спустя десятилетия, охвачена коллективным безумием, которое ведет нас всех к войне, упадку и хаосу", — цитирует его слова издание.Он отметил, что власти Словакии, Венгрии и Чехии осознают риск, который несёт текущая политика Брюсселя в отношении Москвы. Он считает, что наилучшим решением для этих стран было бы создание защитного союза.В конце октября главный политический советник премьер-министра Венгрии Балаж Орбан сообщил изданию Politico, что Будапешт планирует создать альянс в рамках ЕС, "скептически настроенный к Украине". Он уточнил, что Виктор Орбан хочет объединиться с Андреем Бабишем, чья партия ANO победила на парламентских выборах в Чехии, и премьер-министром Словакии Робертом Фицо.
17:37 01.11.2025
 
"Ведет к войне". В Европе предложили план против Украины

В Словакии поддержали идею создания антиукраинского союза с Венгрией и Чехией

© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС в Брюсселе
Флаги ЕС в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 01.11.2025
Флаги ЕС в Брюсселе. Архивное фото
© AP Photo / Virginia Mayo
МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Словакия поддерживает идею создания антиукраинской коалиции в Европейском союзе совместно с Венгрией и Чехией, заявил заместитель главы правящей партии Smer в Словакии Любош Блаха в интервью "Известиям".
"Совместные действия тех, кто в Европе еще сохранил здравый ум, не только возможны, но и вероятны. Несмотря на то что Европа вновь, спустя десятилетия, охвачена коллективным безумием, которое ведет нас всех к войне, упадку и хаосу", — цитирует его слова издание.
Он отметил, что власти Словакии, Венгрии и Чехии осознают риск, который несёт текущая политика Брюсселя в отношении Москвы. Он считает, что наилучшим решением для этих стран было бы создание защитного союза.
В конце октября главный политический советник премьер-министра Венгрии Балаж Орбан сообщил изданию Politico, что Будапешт планирует создать альянс в рамках ЕС, "скептически настроенный к Украине". Он уточнил, что Виктор Орбан хочет объединиться с Андреем Бабишем, чья партия ANO победила на парламентских выборах в Чехии, и премьер-министром Словакии Робертом Фицо.
Флаги ЕС в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 31.10.2025
ЕК планирует судиться с тремя странами из-за Украины, пишут СМИ
Вчера, 17:37
 
Мировая экономикаСЛОВАКИЯЕВРОПАВЕНГРИЯВиктор ОрбанРоберт ФицоЕС
 
 
