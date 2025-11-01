Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В МВД рассказали о ходе операции "Нелегал-2025" в Подмосковье - 01.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251101/podmoskove-864127183.html
В МВД рассказали о ходе операции "Нелегал-2025" в Подмосковье
В МВД рассказали о ходе операции "Нелегал-2025" в Подмосковье - 01.11.2025, ПРАЙМ
В МВД рассказали о ходе операции "Нелегал-2025" в Подмосковье
Более 4,3 тысячи решений об административном выдворении иностранцев за пределы России вынесли судебные органы по итогам оперативно-профилактической операции... | 01.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-01T14:57+0300
2025-11-01T14:58+0300
бизнес
общество
рф
московская область
мвд
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/07/860429609_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_ae0632c7b2fd09b56024db669cf05bc3.jpg
МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Более 4,3 тысячи решений об административном выдворении иностранцев за пределы России вынесли судебные органы по итогам оперативно-профилактической операции "Нелегал-2025" в Подмосковье, сообщила начальник управления информации и общественных связей ГУМВД России по Московской области Татьяна Петрова. На территории Подмосковья в период с 13 по 22 октября прошел второй этап операции "Нелегал-2025". Цель мероприятий - противодействие незаконной миграции, выявление административных правонарушений и преступлений в сфере миграции. "Судебными органами вынесено более 4,3 тысячи решений об административном выдворении иностранных граждан за пределы Российской Федерации", - сказала Петрова. Она отметила, что по результатам обоих этапов операции пресечено более 15,7 тысячи административных правонарушений, составлено свыше 10 тысяч протоколов по статье за нарушение режима пребывания в России. За незаконное осуществление трудовой деятельности составлено более 2,1 тысячи административных протоколов. Кроме того, как добавила Петрова, в отношении работодателей за незаконное привлечение иностранцев к трудовой деятельности составлено более 1,6 тысячи административных протоколов. "Возбуждено 748 уголовных дел по преступлениям в сфере миграции. Из них: по ст. 322.1 УК РФ – 77, по ст. 322.2 УК РФ – 6, по ст. 322.3 УК РФ – 430, по ст. 327 УК РФ – 235 (в сфере миграции). Возбуждено уголовных дел по преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотических средств (ст. 228 УК РФ), – 29, по иным преступлениям, совершенным иностранными гражданами, – 24", - заключила Петрова.
рф
московская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/07/860429609_109:0:1776:1250_1920x0_80_0_0_3a615c3843d25e9bc588fa2a9c6efa53.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, общество , рф, московская область, мвд
Бизнес, Общество , РФ, Московская область, МВД
14:57 01.11.2025 (обновлено: 14:58 01.11.2025)
 
В МВД рассказали о ходе операции "Нелегал-2025" в Подмосковье

В Подмосковье вынесено более 4,3 тысячи решений о выдворении нелегалов

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - ПРАЙМ, 1920, 01.11.2025
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Более 4,3 тысячи решений об административном выдворении иностранцев за пределы России вынесли судебные органы по итогам оперативно-профилактической операции "Нелегал-2025" в Подмосковье, сообщила начальник управления информации и общественных связей ГУМВД России по Московской области Татьяна Петрова.
На территории Подмосковья в период с 13 по 22 октября прошел второй этап операции "Нелегал-2025". Цель мероприятий - противодействие незаконной миграции, выявление административных правонарушений и преступлений в сфере миграции.
"Судебными органами вынесено более 4,3 тысячи решений об административном выдворении иностранных граждан за пределы Российской Федерации", - сказала Петрова.
Она отметила, что по результатам обоих этапов операции пресечено более 15,7 тысячи административных правонарушений, составлено свыше 10 тысяч протоколов по статье за нарушение режима пребывания в России. За незаконное осуществление трудовой деятельности составлено более 2,1 тысячи административных протоколов.
Кроме того, как добавила Петрова, в отношении работодателей за незаконное привлечение иностранцев к трудовой деятельности составлено более 1,6 тысячи административных протоколов.
"Возбуждено 748 уголовных дел по преступлениям в сфере миграции. Из них: по ст. 322.1 УК РФ – 77, по ст. 322.2 УК РФ – 6, по ст. 322.3 УК РФ – 430, по ст. 327 УК РФ – 235 (в сфере миграции). Возбуждено уголовных дел по преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотических средств (ст. 228 УК РФ), – 29, по иным преступлениям, совершенным иностранными гражданами, – 24", - заключила Петрова.
 
БизнесОбществоРФМосковская областьМВД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала