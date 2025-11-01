https://1prime.ru/20251101/podmoskove-864127183.html

В МВД рассказали о ходе операции "Нелегал-2025" в Подмосковье

МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Более 4,3 тысячи решений об административном выдворении иностранцев за пределы России вынесли судебные органы по итогам оперативно-профилактической операции "Нелегал-2025" в Подмосковье, сообщила начальник управления информации и общественных связей ГУМВД России по Московской области Татьяна Петрова. На территории Подмосковья в период с 13 по 22 октября прошел второй этап операции "Нелегал-2025". Цель мероприятий - противодействие незаконной миграции, выявление административных правонарушений и преступлений в сфере миграции. "Судебными органами вынесено более 4,3 тысячи решений об административном выдворении иностранных граждан за пределы Российской Федерации", - сказала Петрова. Она отметила, что по результатам обоих этапов операции пресечено более 15,7 тысячи административных правонарушений, составлено свыше 10 тысяч протоколов по статье за нарушение режима пребывания в России. За незаконное осуществление трудовой деятельности составлено более 2,1 тысячи административных протоколов. Кроме того, как добавила Петрова, в отношении работодателей за незаконное привлечение иностранцев к трудовой деятельности составлено более 1,6 тысячи административных протоколов. "Возбуждено 748 уголовных дел по преступлениям в сфере миграции. Из них: по ст. 322.1 УК РФ – 77, по ст. 322.2 УК РФ – 6, по ст. 322.3 УК РФ – 430, по ст. 327 УК РФ – 235 (в сфере миграции). Возбуждено уголовных дел по преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотических средств (ст. 228 УК РФ), – 29, по иным преступлениям, совершенным иностранными гражданами, – 24", - заключила Петрова.

