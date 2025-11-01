https://1prime.ru/20251101/priamurja-864115522.html

В Приамурье сконструировали индикатор обнаружения вольфрамовой руды

2025-11-01T04:47+0300

промышленность

экономика

россия

благовещенск

роспатент

БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 ноя – ПРАЙМ. Молодые учёные Амурского государственного университета (АмГУ) в Благовещенске сконструировали для золотодобывающей компании портативный индикатор обнаружения вольфрамовой руды (шеелита) в полевых условиях, заявка на новое оборудование уже подана в Роспатент, сообщает пресс-служба вуза. Как пояснили в вузе, заказчиком выступило крупное золотодобывающее предприятие, на котором, в том числе, производственную практику проходят студенты АмГУ. Геологи запросили создать компактный прибор, который мог бы определять наличие или отсутствие в породе шеелита. При этом особо подчеркивалась важность его работы именно в полевых условиях, а не лабораторных. "Проектная команда спроектировала и создала универсальный прибор, основанный на явлении люминесценции. Под воздействием излучения определенной длины волны шеелит начинает светиться. В устройство добавили функцию "обратной связи" — прибор не только сигнализирует о наличии руды, но и определяет ее примерный процентный состав в пробах. Это серьезно расширяет его возможности для первичной оценки месторождений", - говорится в сообщении. Созданный в вузе прибор – лёгкий, мобильный, работает на аккумуляторах. Он помогает оперативно находить перспективные участки, которые уже затем потребуют более глубокого, детального изучения. Таким образом он экономит время и ресурсы предприятий, отмечают в вузе. "Это плод совместной работы нашего Научно-образовательного центра и кафедры геологии и природопользования АмГУ. Геологи ставят задачу, а инженеры и IT-специалисты предлагают технические решения. Это та самая синергия, которая и рождает инновации. Данный проект — идеальная иллюстрация того, как наука отвечает на запросы реального сектора экономики", - пояснил заместитель директора Института компьютерных и инженерных наук, директор Научно-образовательного центра имени Циолковского АмГУ Дмитрий Фомин. Отмечается, что предприятие-заказчик помогает в испытаниях прибора и предоставляет образцы минералов для тестирования. Заявка на новое оборудование уже подана в Роспатент.

