"Дом.РФ" увеличил чистую прибыль по МСФО на 7%

МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Госкомпания "Дом.РФ" в январе-сентябре 2025 года увеличила чистую прибыль по МСФО в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 7% - до 62,3 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба компании. По итогам девяти месяцев активы компании превысили 5,8 триллиона рублей, собственные средства "Дом.РФ" составили 416 миллиардов рублей, рентабельность капитала достигла 21%, указывается в сообщении. По итогам третьего квартала текущего года, согласно отчетности, чистая прибыль госкомпании составила почти 23,2 миллиарда рублей, что на 3% меньше результата аналогичного периода прошлого года.АО "Дом.РФ" создано в 1997 году правительством РФ для развития рынка ипотечного кредитования и жилищного строительства. 100% акций компании принадлежит государству. В мае президент России Владимир Путин разрешил провести первичное публичное размещение акций (IPO) "Дом.РФ". По слова главы госкомпании Виталия Мутко, "Дом.РФ" планирует привлечь в ходе IPO от 15 до 30 миллиардов рублей, разместив примерно 10% акций.

