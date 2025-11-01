Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Дом.РФ" увеличил чистую прибыль по МСФО на 7% - 01.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251101/pribyl-864121024.html
"Дом.РФ" увеличил чистую прибыль по МСФО на 7%
"Дом.РФ" увеличил чистую прибыль по МСФО на 7% - 01.11.2025, ПРАЙМ
"Дом.РФ" увеличил чистую прибыль по МСФО на 7%
Госкомпания "Дом.РФ" в январе-сентябре 2025 года увеличила чистую прибыль по МСФО в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 7% - до 62,3 миллиарда... | 01.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-01T10:49+0300
2025-11-01T10:50+0300
бизнес
финансы
рф
владимир путин
виталий мутко
дом.рф
https://cdnn.1prime.ru/img/83796/42/837964270_40:0:1160:630_1920x0_80_0_0_daba04ee1bcdbfbe49da9fae5aeb55e0.png
МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Госкомпания "Дом.РФ" в январе-сентябре 2025 года увеличила чистую прибыль по МСФО в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 7% - до 62,3 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба компании. По итогам девяти месяцев активы компании превысили 5,8 триллиона рублей, собственные средства "Дом.РФ" составили 416 миллиардов рублей, рентабельность капитала достигла 21%, указывается в сообщении. По итогам третьего квартала текущего года, согласно отчетности, чистая прибыль госкомпании составила почти 23,2 миллиарда рублей, что на 3% меньше результата аналогичного периода прошлого года.АО "Дом.РФ" создано в 1997 году правительством РФ для развития рынка ипотечного кредитования и жилищного строительства. 100% акций компании принадлежит государству. В мае президент России Владимир Путин разрешил провести первичное публичное размещение акций (IPO) "Дом.РФ". По слова главы госкомпании Виталия Мутко, "Дом.РФ" планирует привлечь в ходе IPO от 15 до 30 миллиардов рублей, разместив примерно 10% акций.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83796/42/837964270_180:0:1020:630_1920x0_80_0_0_343ca5d26883a1752e950ebd3b3af011.png
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, финансы, рф, владимир путин, виталий мутко, дом.рф
Бизнес, Финансы, РФ, Владимир Путин, Виталий Мутко, Дом.РФ
10:49 01.11.2025 (обновлено: 10:50 01.11.2025)
 
"Дом.РФ" увеличил чистую прибыль по МСФО на 7%

"Дом.РФ" увеличил чистую прибыль по МСФО в январе-сентябре на 7 процентов

© Официальный сайт банка "Дом.РФ"Банк "Дом.РФ"
Банк Дом.РФ
Банк "Дом.РФ". Архивное фото
© Официальный сайт банка "Дом.РФ"
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Госкомпания "Дом.РФ" в январе-сентябре 2025 года увеличила чистую прибыль по МСФО в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 7% - до 62,3 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба компании.
По итогам девяти месяцев активы компании превысили 5,8 триллиона рублей, собственные средства "Дом.РФ" составили 416 миллиардов рублей, рентабельность капитала достигла 21%, указывается в сообщении.
По итогам третьего квартала текущего года, согласно отчетности, чистая прибыль госкомпании составила почти 23,2 миллиарда рублей, что на 3% меньше результата аналогичного периода прошлого года.
АО "Дом.РФ" создано в 1997 году правительством РФ для развития рынка ипотечного кредитования и жилищного строительства. 100% акций компании принадлежит государству. В мае президент России Владимир Путин разрешил провести первичное публичное размещение акций (IPO) "Дом.РФ". По слова главы госкомпании Виталия Мутко, "Дом.РФ" планирует привлечь в ходе IPO от 15 до 30 миллиардов рублей, разместив примерно 10% акций.
 
БизнесФинансыРФВладимир ПутинВиталий МуткоДом.РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала