https://1prime.ru/20251101/pribyl-864121024.html
"Дом.РФ" увеличил чистую прибыль по МСФО на 7%
"Дом.РФ" увеличил чистую прибыль по МСФО на 7% - 01.11.2025, ПРАЙМ
"Дом.РФ" увеличил чистую прибыль по МСФО на 7%
Госкомпания "Дом.РФ" в январе-сентябре 2025 года увеличила чистую прибыль по МСФО в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 7% - до 62,3 миллиарда... | 01.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-01T10:49+0300
2025-11-01T10:49+0300
2025-11-01T10:50+0300
бизнес
финансы
рф
владимир путин
виталий мутко
дом.рф
https://cdnn.1prime.ru/img/83796/42/837964270_40:0:1160:630_1920x0_80_0_0_daba04ee1bcdbfbe49da9fae5aeb55e0.png
МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Госкомпания "Дом.РФ" в январе-сентябре 2025 года увеличила чистую прибыль по МСФО в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 7% - до 62,3 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба компании. По итогам девяти месяцев активы компании превысили 5,8 триллиона рублей, собственные средства "Дом.РФ" составили 416 миллиардов рублей, рентабельность капитала достигла 21%, указывается в сообщении. По итогам третьего квартала текущего года, согласно отчетности, чистая прибыль госкомпании составила почти 23,2 миллиарда рублей, что на 3% меньше результата аналогичного периода прошлого года.АО "Дом.РФ" создано в 1997 году правительством РФ для развития рынка ипотечного кредитования и жилищного строительства. 100% акций компании принадлежит государству. В мае президент России Владимир Путин разрешил провести первичное публичное размещение акций (IPO) "Дом.РФ". По слова главы госкомпании Виталия Мутко, "Дом.РФ" планирует привлечь в ходе IPO от 15 до 30 миллиардов рублей, разместив примерно 10% акций.
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83796/42/837964270_180:0:1020:630_1920x0_80_0_0_343ca5d26883a1752e950ebd3b3af011.png
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, финансы, рф, владимир путин, виталий мутко, дом.рф
Бизнес, Финансы, РФ, Владимир Путин, Виталий Мутко, Дом.РФ
"Дом.РФ" увеличил чистую прибыль по МСФО на 7%
"Дом.РФ" увеличил чистую прибыль по МСФО в январе-сентябре на 7 процентов