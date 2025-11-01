https://1prime.ru/20251101/putin-864114265.html

Путин поздравил сотрудников ФССП с профессиональным праздником

МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов Федеральной службы судебных приставов с профессиональным праздником, отметив их работу на благо России. "Уважаемые товарищи, поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём судебного пристава. Хочу поблагодарить за эффективную, ответственную работу в интересах российского государства, общества и всех граждан нашей страны", - отметил Путин в видеообращении. Глава государства подчеркнул, что широкие полномочия и гарантии, накопленный опыт позволяют судебным приставам РФ добиваться "строгого безусловного исполнения судебных актов, проводить дознания и участвовать в розыске лиц, преступивших закон, вносить весомый вклад в пополнение бюджетов всех уровней, отстаивать права, в том числе детей и других категорий граждан, нуждающихся в особой защите и поддержке". Отдельно президент обратился к сотрудникам, которые работают в российских регионах Донбасса и Новороссии, а также приграничных районах. "Хочу сегодня отдельно поблагодарить сотрудников, которые добросовестно выполняют свой долг в наших исторических регионах Донбасса и Новороссии, в приграничных городах и посёлках со сложной оперативной обстановкой. В целом, необходимо и дальше наращивать результативность во всех ключевых составляющих исполнительного производства", - добавил он. В своем поздравлении Путин напомнил, что история института приставов в России насчитывает не одну сотню лет. Её особый этап, по словам президента, связан с периодом великих реформ в России XIX века, когда судебные приставы стали важным звеном обновлённых судебных учреждений. "Уже в современной России, опираясь на лучшие отечественные традиции, ваша служба сыграла значимую роль в развитии единой системы правосудия, в укреплении законности, утверждения конституционных начал и принципов правового государства", - отметил он.

