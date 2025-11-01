https://1prime.ru/20251101/putin-864125042.html

Проблема водных ресурсов в мире становится более острой, заявил Путин

МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Проблема водных ресурсов в мире становится более острой, в том числе для соседей России, заявил президент РФ Владимир Путин. В субботу Путин провел встречу со своим помощником и спецпредставителем по вопросам климата Русланом Эдельгериевым. "Проблема водных ресурсов становится все более и более острой. И для нас. У нас, слава Богу, все нормально. Но для окружения для нашего, для стран СНГ - очень острой", - сказал Путин.

