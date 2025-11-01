https://1prime.ru/20251101/putin-864125687.html
Путин рассказал, что влияет на благополучие миллионов российских семей
МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. От соблюдения экологических правил зависит благополучие миллионов российских семей, заявил президент РФ Владимир Путин. В субботу Путин провел встречу со своим помощником и спецпредставителем по вопросам климата Русланом Эдельгериевым. Глава государства подчеркнул, что России важно выбрать такой вариант диалога по экологической повестке, чтобы не забывать и о своих интересах. "От соблюдения экологических правил зависит благополучие миллионов российских семей. Вот этого мы не должны забывать", - сказал Путин.
