2025-11-01T20:24+0300
2025-11-01T20:24+0300
экономика
бизнес
росавиация
узга
МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) планирует построить первый опытный образец самолета "Ладога" до конца года, первый полет ожидается в середине следующего года, говорится в сообщении Росавиации. "Заявка на сертификацию самолета ТВРС-44 "Ладога" находится в работе. До конца года УЗГА рассчитывает построить первый опытный образец воздушного судна, его первый полет запланирован на середину 2026 года… В 2026 году ожидается сертификация двигателя ТВ7-117СТ-02 для "Ладоги". Получение сертификата типа ВС запланировано на 2029 год", - говорится в сообщении.
бизнес, росавиация, узга
Экономика, Бизнес, Росавиация, УЗГА
20:24 01.11.2025
 
УЗГА планирует построить первый опытный образец самолета "Ладога"

Росавиация: УЗГА планирует построить опытный образец самолета "Ладога" до конца года

© flickr.com / Alfredo CottinСамолет в небе.
Самолет в небе. - ПРАЙМ, 1920, 01.11.2025
Самолет в небе.. Архивное фото
© flickr.com / Alfredo Cottin
МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) планирует построить первый опытный образец самолета "Ладога" до конца года, первый полет ожидается в середине следующего года, говорится в сообщении Росавиации.
"Заявка на сертификацию самолета ТВРС-44 "Ладога" находится в работе. До конца года УЗГА рассчитывает построить первый опытный образец воздушного судна, его первый полет запланирован на середину 2026 года… В 2026 году ожидается сертификация двигателя ТВ7-117СТ-02 для "Ладоги". Получение сертификата типа ВС запланировано на 2029 год", - говорится в сообщении.
Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов - ПРАЙМ, 1920, 17.10.2025
Алиханов рассказал, откуда будут выделять средства на развитие авиапрома
17 октября, 13:36
 
