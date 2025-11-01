https://1prime.ru/20251101/rosaviatsiya-864140596.html
МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) планирует построить первый опытный образец самолета "Ладога" до конца года, первый полет ожидается в середине следующего года, говорится в сообщении Росавиации. "Заявка на сертификацию самолета ТВРС-44 "Ладога" находится в работе. До конца года УЗГА рассчитывает построить первый опытный образец воздушного судна, его первый полет запланирован на середину 2026 года… В 2026 году ожидается сертификация двигателя ТВ7-117СТ-02 для "Ладоги". Получение сертификата типа ВС запланировано на 2029 год", - говорится в сообщении.
