ГП направила в суд дело о растрате "Роснано" более 7 миллиардов рублей

МОСКВА, 1 ноя – ПРАЙМ. Генеральная прокуратура России направила в суд уголовное дело в отношении Андрея Кушнарева о растрате 7,5 миллиардов рублей АО "Роснано", сообщает пресс-служба надзорного ведомства. "В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Андрея Кушнарева. Он обвиняется по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата)… Уголовное дело направлено в Гагаринский районный суд Москвы для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

