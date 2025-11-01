Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России стартует новый этап обязательной маркировки - 01.11.2025, ПРАЙМ
В России стартует новый этап обязательной маркировки
МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Новый этап обязательной маркировки в России стартует с 1 ноября в двух товарных группах - растительные масла и корма для животных, в силу вступают соответствующие постановления правительства. Как объяснили РИА Новости в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ), операторе системы маркировки "Честный знак", с 1 ноября производители, поставщики и продавцы масел начинают передавать в систему маркировки данные о продаже на кассе - это позволит усилить прослеживаемость, зафиксировать движение товара и дать участникам точный учет объемов. Обязательная маркировка растительных масел стартовала 1 октября 2024 года, и за это время из "тени" вышли 173 производителя этой продукции. Также с 1 ноября ужесточаются требования к передаче сведений в систему маркировки в категории "Корма для животных" - становится обязательной автосверка объемов между системой Россельхознадзора "Меркурий" и "Честным знаком". В ЦРПТ уточнили, что такое нововведение позволит контролировать объем продукции. "Нельзя ввести в оборот больше, чем позволяет объем сырья. Если расхождение больше 5%, то участник рынка не сможет ввести товар в оборот", - добавили в центре. Сейчас аналогичная сверка данных происходит в категории "Молочная продукция", что позволило снизить фальсификат с 30% до 0,01%. Кроме этого, 1 ноября стартовал эксперимент по маркировке удобрений в потребупаковке для домашних растений, сада, огорода - это минеральные или химические удобрения, такие как азот, фосфор, калий и т.д. Согласно постановлению правительства, он продлится до 31 августа 2026 года. Система маркировки "Честный знак" внедрена в России с 2019 года для противодействия незаконному обороту товаров. На данный момент она охватывает молочную продукцию, бутилированную воду, безалкогольные напитки, табак, пиво, обувь, товары легкой промышленности, шубы, шины, духи, фотоаппараты, медицинские изделия, кресла-коляски, антисептики, БАДы и лекарства. На сегодня маркировкой охвачены уже 33 товарные группы, еще по 13 проводятся эксперименты.
00:16 01.11.2025
 
В России стартует новый этап обязательной маркировки

В России стартовал новый этап обязательной маркировки растительных масел

МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Новый этап обязательной маркировки в России стартует с 1 ноября в двух товарных группах - растительные масла и корма для животных, в силу вступают соответствующие постановления правительства.
Как объяснили РИА Новости в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ), операторе системы маркировки "Честный знак", с 1 ноября производители, поставщики и продавцы масел начинают передавать в систему маркировки данные о продаже на кассе - это позволит усилить прослеживаемость, зафиксировать движение товара и дать участникам точный учет объемов. Обязательная маркировка растительных масел стартовала 1 октября 2024 года, и за это время из "тени" вышли 173 производителя этой продукции.
Также с 1 ноября ужесточаются требования к передаче сведений в систему маркировки в категории "Корма для животных" - становится обязательной автосверка объемов между системой Россельхознадзора "Меркурий" и "Честным знаком". В ЦРПТ уточнили, что такое нововведение позволит контролировать объем продукции. "Нельзя ввести в оборот больше, чем позволяет объем сырья. Если расхождение больше 5%, то участник рынка не сможет ввести товар в оборот", - добавили в центре.
Сейчас аналогичная сверка данных происходит в категории "Молочная продукция", что позволило снизить фальсификат с 30% до 0,01%.
Кроме этого, 1 ноября стартовал эксперимент по маркировке удобрений в потребупаковке для домашних растений, сада, огорода - это минеральные или химические удобрения, такие как азот, фосфор, калий и т.д. Согласно постановлению правительства, он продлится до 31 августа 2026 года.
Система маркировки "Честный знак" внедрена в России с 2019 года для противодействия незаконному обороту товаров. На данный момент она охватывает молочную продукцию, бутилированную воду, безалкогольные напитки, табак, пиво, обувь, товары легкой промышленности, шубы, шины, духи, фотоаппараты, медицинские изделия, кресла-коляски, антисептики, БАДы и лекарства. На сегодня маркировкой охвачены уже 33 товарные группы, еще по 13 проводятся эксперименты.
 
Заголовок открываемого материала