В России вступил в силу закон об обороте метанола - 01.11.2025
В России вступил в силу закон об обороте метанола
В России вступил в силу закон об обороте метанола
2025-11-01T00:28+0300
2025-11-01T00:28+0300
МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие оборот метанола и метанолсодержащих жидкостей в России до 1 сентября 2025 года, могут участвовать в такой деятельности дальше только при условии их включения в специальный реестр, соответствующая норма федерального закона вступила в силу с 1 ноября 2025 года. В мае президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий государственное регулирование оборота метанола (метиловый спирт, древесный спирт, карбинол, метилгидрат, гидроксид метил) и метанолсодержащих жидкостей в России, в том числе запрещающий их розничную продажу. Закон устанавливает правовые основы оборота метилового спирта и содержащих его жидкостей в России в целях защиты здоровья, прав и законных интересов граждан, экономических интересов РФ, обеспечения безопасности данной химической продукции. Но действие закона не распространяется на оборот автомобильного бензина и иных метанолсодержащих жидкостей, перечень которых утвердит правительство РФ. Закон предусматривает формирование в государственной информационной системе (ГИС) промышленности реестра, содержащего информацию об организациях и индивидуальных предпринимателях, занимающихся производством, переработкой, использованием, реализацией, перевозкой, погрузкой и разгрузкой (в том числе перевалкой), хранением, уничтожением метанола и метанолсодержащих жидкостей. Вести реестр будет уполномоченный орган, который определит правительство. В реестр не будет включаться информация о научных организациях и организациях высшего образования, осуществляющих оборот метанола и метанолсодержащих жидкостей при проведении научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ; а также об организациях, включенных в сводный реестр организаций ОПК, и об организациях, чья деятельность направлена на обеспечение обороны и безопасности государства. Доступ к реестру будет бесплатным, но кабмин РФ определит случаи, когда содержащаяся в нем информация не будет размещаться на официальном сайте ГИС промышленности в интернете. Оборот метанола и метанолсодержащих жидкостей будет осуществляться при условии их обязательной денатурации, за исключением установленных правительством случаев. При этом вводится запрет на оборот такой продукции лицами, не включенными в реестр, за исключением соответствующих научных, образовательных и оборонных организаций. Запрещается также розничная продажа метанола и содержащих его жидкостей, в том числе дистанционным способом. Реализация такой продукции будет возможна лишь при условии размещения на ее упаковке (таре) предупредительной маркировки о наличии метанола и его опасности для жизни и здоровья. При перевозке, погрузке и разгрузке должны соблюдаться требования к перевозке опасных грузов, при хранении – требования, утвержденные кабмином. Закон вступил в силу с 1 сентября 2025 года. Положения, разрешающие оборот соответствующей продукции лишь включенным в реестр лицам, в отношении уже занимающихся ее оборотом организаций и ИП, стали применяться с 1 ноября. До этой даты они были вправе уведомить о своей деятельности уполномоченный орган для включения информации о них в реестр. Требования к реализации, хранению и уничтожению метанола и содержащих его жидкостей начнут применяться с 1 марта 2026 года, а об обязательной денатурации – с момента вступления в силу нормативного акта правительства, устанавливающего требования и порядок денатурации, а также случаи, когда она не обязательна. Ранее в октябре вице-спикер Совфеда Николай Журавлев сообщал, что сенаторы совместно с правительством РФ готовят проект постановления о добавках в метанол веществ, делающих его непригодным для употребления.
00:28 01.11.2025
 
В России вступил в силу закон об обороте метанола

В России вступил в силу закон об обороте метанола

