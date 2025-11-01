Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2025-11-01T01:34+0300
2025-11-01T01:34+0300
россия
технологии
рф
антон алиханов
михаил мишустин
минпромторг
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноя - РИА Новости. Мультиязычный сайт в рамках программы "Сделано в России" уже создан, он представлен на пяти языках, рассказал РИА Новости глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в рамках форума "Российский промышленник 2025". "Мультиязычный сайт с программой "Сделано в России" уже создан и представлен на 5 языках: арабский, английский, турецкий, вьетнамский, китайский и русский. В настоящий момент идет проработка каталога товаров, которые будут размещены на сайте программы", - сказал министр. В феврале текущего года премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что правительство РФ утвердило программу по продвижению российской продукции за рубежом под национальным брендом "Сделано в России" - она расширена и продлена до 2030 года. Тогда же статс-секретарь, замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов рассказал, что продвижение российских товаров за рубежом в рамках программы "Сделано в России" предполагает целый комплекс мероприятий, в том числе создание первого мультиязычного сайта с каталогом компаний-экспортеров и выпускаемой ими продукции.
россия, технологии, рф, антон алиханов, михаил мишустин, минпромторг
РОССИЯ, Технологии, РФ, Антон Алиханов, Михаил Мишустин, Минпромторг
01:34 01.11.2025
 
Мультиязычный сайт программы "Сделано в России" создан

Алиханов: мультиязычный сайт «Сделано в России» создан

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноя - РИА Новости. Мультиязычный сайт в рамках программы "Сделано в России" уже создан, он представлен на пяти языках, рассказал РИА Новости глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в рамках форума "Российский промышленник 2025".
"Мультиязычный сайт с программой "Сделано в России" уже создан и представлен на 5 языках: арабский, английский, турецкий, вьетнамский, китайский и русский. В настоящий момент идет проработка каталога товаров, которые будут размещены на сайте программы", - сказал министр.
В феврале текущего года премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что правительство РФ утвердило программу по продвижению российской продукции за рубежом под национальным брендом "Сделано в России" - она расширена и продлена до 2030 года.
Тогда же статс-секретарь, замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов рассказал, что продвижение российских товаров за рубежом в рамках программы "Сделано в России" предполагает целый комплекс мероприятий, в том числе создание первого мультиязычного сайта с каталогом компаний-экспортеров и выпускаемой ими продукции.
 
