Мультиязычный сайт программы "Сделано в России" создан

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноя - РИА Новости. Мультиязычный сайт в рамках программы "Сделано в России" уже создан, он представлен на пяти языках, рассказал РИА Новости глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в рамках форума "Российский промышленник 2025". "Мультиязычный сайт с программой "Сделано в России" уже создан и представлен на 5 языках: арабский, английский, турецкий, вьетнамский, китайский и русский. В настоящий момент идет проработка каталога товаров, которые будут размещены на сайте программы", - сказал министр. В феврале текущего года премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что правительство РФ утвердило программу по продвижению российской продукции за рубежом под национальным брендом "Сделано в России" - она расширена и продлена до 2030 года. Тогда же статс-секретарь, замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов рассказал, что продвижение российских товаров за рубежом в рамках программы "Сделано в России" предполагает целый комплекс мероприятий, в том числе создание первого мультиязычного сайта с каталогом компаний-экспортеров и выпускаемой ими продукции.

