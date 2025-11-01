https://1prime.ru/20251101/rossija-864114859.html

В России с ноября урегулируют конструкцию школьных стульев

МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Конструкцию школьных стульев и функционирование габаритных ворот для безопасного движения на российских автодорогах с ноября урегулируют соответствующие ГОСТы - РИА Новости изучило содержание документов. ГОСТ по стульям описывает, какими качествами должен обладать такой предмет мебели для обеспечения комфортного пребывания учеников в школе. В частности, в документе сказано, что поверхность сиденья может быть плоской или иметь углубление. Углубление должно быть не более 10 миллиметров и должно занимать задние две трети эффективной глубины. Углы сиденья и спинки стула должны быть притуплены (зашлифованы). Также описано, какой должна быть на таком стуле подставка для ног - ее выступ от передней границы сиденья должен составлять не менее 150 миллиметров. Кроме того, с первого числа последнего месяца осени заработает еще один важный ГОСТ - по габаритным воротам. Его разработчик, федеральное автономное учреждение "РосдорНИИ", объясняет, что задача документа - обеспечение сохранности автомобильных дорог, повышение безопасности дорожного движения и снижение числа ДТП, связанных с возможным обрушением элементов конструкций тоннелей и мостовых сооружений. Там указали, что национальный стандарт включает классификацию габаритных ворот, правила применения и технические требования к их конструкции. Согласно тексту обоих документов, дата введения их в действие - 1 ноября этого года. При этом ГОСТы не всегда носят обязательный характер, но они могут стать таковыми, если на них есть прямая отсылка в законе, контракте или техрегламенте. Большинство действующих ГОСТов носят рекомендательный характер и служат ориентиром для производителей.

