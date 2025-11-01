https://1prime.ru/20251101/rossija-864114977.html

Россия отреагирует на изменение визовой политики Боснии и Герцеговины

МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Москва отреагирует в случае изменения визовой политики Боснии и Герцеговины, заявили "Известиям" в посольстве РФ в Сараево. "Босния и Герцеговина обладает суверенным правом определять свои внешнеполитические приоритеты в соответствии с действующей здесь системой согласования позиций между тремя равными государствообразующими народами и двумя энтитетами. Внимательно следим за ситуацией на этом направлении и, естественно, в случае радикальных изменений будем соответствующим образом реагировать", - сказали в диппредставительстве. Кроме того, в посольстве РФ сообщили, что Евросоюз оказывает давление на Боснию и Герцеговину, чтобы страна ввела визы для россиян. "Во время процесса евроинтеграции БиГ наблюдается политизированный нажим Брюсселя на местные власти с требованием отказа от безвизового режима с Россией с целью соответствия так называемым европейским нормам. Полагаем, что такой шаг не отвечает целям развития конструктивных отношений между народами наших стран", - отметили в посольстве. В Еврокомиссии, в свою очередь, сообщили изданию, что "в рамках взаимодействия и приверженности Европейскому союзу от партнеров ожидается полное соответствие всем решениям ЕС, включая визовую политику". Также евродепутат от ведущей Европейской народной партии Томаш Здеховски заявил, что сохранение безвизового режима с Россией несовместимо с членством в ЕС. "Страна-кандидат не может стоять одной ногой в Москве, а другой - в Брюсселе. Интеграция в ЕС означает четкий геополитический выбор, и этот выбор должен быть сделан однозначно", - отметил он в комментарии газете. Депутат парламента энтитета Срджан Мазалица в разговоре с изданием подчеркнул, что главным противником разрыва связей с Россией остается Республика Сербская, ее лидер Милорад Додик неоднократно заявлял, что не допустит введения санкций против России. "Баня-Лука не допустит разрыва безвизового режима с Россией", - считает Мазалица. Сейчас ведутся консультации с профильными органами власти и международными партнерами, в частности, ЕС, заявила изданию депутат парламента от правящей партии "Европа сейчас" Нада Лакович. "Любые будущие изменения визовой политики Черногории будут происходить в соответствии со стандартами ЕС, в рамках обязательств страны в ходе процесса вступления. В отношении России такие решения рассматриваются с помощью институциональных процедур, проводятся консультации с соответствующими органами власти и международными партнерами, в частности, Европейским союзом", - подчеркнула она.

