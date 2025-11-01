Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россияне назвали лучшие страны для изучения достопримечательностей - 01.11.2025, ПРАЙМ
Россияне назвали лучшие страны для изучения достопримечательностей
Россияне назвали лучшие страны для изучения достопримечательностей - 01.11.2025, ПРАЙМ
Россияне назвали лучшие страны для изучения достопримечательностей
Италия и Россия являются лучшими странами для изучения достопримечательностей по мнению российских путешественников, рассказали РИА Новости в сервисе для... | 01.11.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Италия и Россия являются лучшими странами для изучения достопримечательностей по мнению российских путешественников, рассказали РИА Новости в сервисе для планирования путешествий OneTwoTrip. "Первое место в списке заняла Италия: 67,8% опрошенных туристов думают, что именно сюда нужно ехать для осмотра интересных достопримечательностей. На второй строчке рейтинга оказалась Россия: 64,7% путешественников считают, что именно в нашей стране максимум красивых и достойных посещения локаций", - выяснили в компании, опросив более 2,4 тысячи человек. В списке также оказались Япония (53%), Китай (49,3%), Франция (41,1%), Испания (40,7%), Греция (36,9%), Англия (35,7%) и Мексика (33,6%). Чуть меньше интересны российским туристам достопримечательности Индии, Турции, Грузии, Таиланда, Индонезии и Армении. Среди перечисленных стран наиболее бюджетные варианты размещения можно найти в Индонезии (5 тысяч рублей в сутки), Таиланде (6 тысяч) и Индии (6,7 тысячи), самые дорогие - во Франции и Китае (по 15,7 тысячи рублей), Англии (15,4 тысячи) и Испании (15,3 тысячи). В России же гостиницы обходятся в среднем в 6,4 тысячи рублей в сутки, заключили в OneTwoTrip.
05:32 01.11.2025
 
Россияне назвали лучшие страны для изучения достопримечательностей

OneTwoTrip назвал Италию и Россию лучшими странами для изучения достопримечательностей

МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Италия и Россия являются лучшими странами для изучения достопримечательностей по мнению российских путешественников, рассказали РИА Новости в сервисе для планирования путешествий OneTwoTrip.
"Первое место в списке заняла Италия: 67,8% опрошенных туристов думают, что именно сюда нужно ехать для осмотра интересных достопримечательностей. На второй строчке рейтинга оказалась Россия: 64,7% путешественников считают, что именно в нашей стране максимум красивых и достойных посещения локаций", - выяснили в компании, опросив более 2,4 тысячи человек.
В списке также оказались Япония (53%), Китай (49,3%), Франция (41,1%), Испания (40,7%), Греция (36,9%), Англия (35,7%) и Мексика (33,6%).
Чуть меньше интересны российским туристам достопримечательности Индии, Турции, Грузии, Таиланда, Индонезии и Армении.
Среди перечисленных стран наиболее бюджетные варианты размещения можно найти в Индонезии (5 тысяч рублей в сутки), Таиланде (6 тысяч) и Индии (6,7 тысячи), самые дорогие - во Франции и Китае (по 15,7 тысячи рублей), Англии (15,4 тысячи) и Испании (15,3 тысячи). В России же гостиницы обходятся в среднем в 6,4 тысячи рублей в сутки, заключили в OneTwoTrip.
 
