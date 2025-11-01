https://1prime.ru/20251101/rossiya-864121375.html

"Может потребовать". В Финляндии забили тревогу из-за хода России против ЕС

"Может потребовать". В Финляндии забили тревогу из-за хода России против ЕС - 01.11.2025, ПРАЙМ

"Может потребовать". В Финляндии забили тревогу из-за хода России против ЕС

Россия может потребовать от Европейского союза компенсацию за конфликт на Украине, об этом написал в соцсети X представитель финской национально-консервативной... | 01.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-01T11:22+0300

2025-11-01T11:22+0300

2025-11-01T11:22+0300

мировая экономика

украина

европа

мария захарова

мид рф

ес

финляндия

общество

https://cdnn.1prime.ru/img/84226/56/842265608_0:150:3107:1898_1920x0_80_0_0_799f3c578c0d5368e40a92c823d116df.jpg

МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Россия может потребовать от Европейского союза компенсацию за конфликт на Украине, об этом написал в соцсети X представитель финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Арманд Мема."Россия может также потребовать у Европы компенсацию в размере 200 миллиардов евро, поскольку мы продолжаем финансировать боевые действия против нее", — отметил он.Так Мема прокомментировал один из пунктов нового плана ЕС по разрешению ситуации на Украине, который предполагает выплату Россией репараций Украине.Финский политик считает, что на Украине не удастся установить мир из-за самонадеянности европейских стран.Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что для авторов нового плана Европы по решению украинского кризиса важно не допустить начала подлинного мирного процесса.

https://1prime.ru/20251101/vsu-864117637.html

https://1prime.ru/20251101/zelenskiy-864116902.html

украина

европа

финляндия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, украина, европа, мария захарова, мид рф, ес, финляндия, общество