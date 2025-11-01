Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Может потребовать". В Финляндии забили тревогу из-за хода России против ЕС - 01.11.2025
"Может потребовать". В Финляндии забили тревогу из-за хода России против ЕС
мировая экономика
украина
европа
мария захарова
мид рф
ес
финляндия
общество
МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Россия может потребовать от Европейского союза компенсацию за конфликт на Украине, об этом написал в соцсети X представитель финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Арманд Мема.&quot;Россия может также потребовать у Европы компенсацию в размере 200 миллиардов евро, поскольку мы продолжаем финансировать боевые действия против нее&quot;, — отметил он.Так Мема прокомментировал один из пунктов нового плана ЕС по разрешению ситуации на Украине, который предполагает выплату Россией репараций Украине.Финский политик считает, что на Украине не удастся установить мир из-за самонадеянности европейских стран.Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что для авторов нового плана Европы по решению украинского кризиса важно не допустить начала подлинного мирного процесса.
украина
европа
финляндия
мировая экономика, украина, европа, мария захарова, мид рф, ес, финляндия, общество
Мировая экономика, УКРАИНА, ЕВРОПА, Мария Захарова, МИД РФ, ЕС, ФИНЛЯНДИЯ, Общество
11:22 01.11.2025
 
"Может потребовать". В Финляндии забили тревогу из-за хода России против ЕС

Мема: Россия может потребовать у ЕС компенсацию за конфликт на Украине

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкФлаги России
Флаги России - ПРАЙМ, 1920, 01.11.2025
Флаги России. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Россия может потребовать от Европейского союза компенсацию за конфликт на Украине, об этом написал в соцсети X представитель финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Арманд Мема.

"Россия может также потребовать у Европы компенсацию в размере 200 миллиардов евро, поскольку мы продолжаем финансировать боевые действия против нее", — отметил он.

Так Мема прокомментировал один из пунктов нового плана ЕС по разрешению ситуации на Украине, который предполагает выплату Россией репараций Украине.
Финский политик считает, что на Украине не удастся установить мир из-за самонадеянности европейских стран.
Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что для авторов нового плана Европы по решению украинского кризиса важно не допустить начала подлинного мирного процесса.
Мировая экономика, УКРАИНА, ЕВРОПА, Мария Захарова, МИД РФ, ЕС, ФИНЛЯНДИЯ, Общество
 
 
