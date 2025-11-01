https://1prime.ru/20251101/rossiya-864121375.html
"Может потребовать". В Финляндии забили тревогу из-за хода России против ЕС
2025-11-01T11:22+0300
мировая экономика
украина
европа
мария захарова
мид рф
ес
финляндия
общество
МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Россия может потребовать от Европейского союза компенсацию за конфликт на Украине, об этом написал в соцсети X представитель финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Арманд Мема."Россия может также потребовать у Европы компенсацию в размере 200 миллиардов евро, поскольку мы продолжаем финансировать боевые действия против нее", — отметил он.Так Мема прокомментировал один из пунктов нового плана ЕС по разрешению ситуации на Украине, который предполагает выплату Россией репараций Украине.Финский политик считает, что на Украине не удастся установить мир из-за самонадеянности европейских стран.Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что для авторов нового плана Европы по решению украинского кризиса важно не допустить начала подлинного мирного процесса.
