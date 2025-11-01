https://1prime.ru/20251101/rossiya-864130389.html
Пошлина на экспорт пшеницы из России снизится до 76 рублей на четыре дня
МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Пошлина на экспорт пшеницы из России с 7 по 11 ноября снизится до 76 рубля за тонну, на кукурузу и ячмень - останется нулевой, следует из данных Минсельхоза РФ. Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене 226,5 доллара за тонну, на ячмень - 194,7 доллара, на кукурузу - 210,2 доллара за тонну. Пошлина на экспорт пшеницы из России, действующая с 29 октября по 4 ноября, составляет 167,7 рубля за тонну, кукурузы и ячменя - 0 рублей за тонну. В России применяется гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Для расчета используются данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже, и среднеарифметический курс доллара к рублю Банка России за пять рабочих дней до даты расчета. Полученные средства направляются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя.
