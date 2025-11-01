Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Калининградская область получит рекордные объемы финансирования - 01.11.2025
Калининградская область получит рекордные объемы финансирования
2025-11-01T16:02+0300
2025-11-01T16:02+0300
сельское хозяйство
россия
москва
дмитрий патрушев
КАЛИНИНГРАД, 1 ноя — ПРАЙМ. Калининградская область получит более миллиарда рублей из федерального бюджета на развитие сельских территорий, это рекордные объемы финансирования, сообщил губернатор Алексей Беспрозванных. В субботу Беспрозванных встретился в Москве с вице-премьером Дмитрием Патрушевым, где они обсудили развитие системы обращения с отходами и выполнение поставленных до 2030 года целей президента. "По программе "Комплексное развитие сельских территорий" в этом году получили рекордные объёмы финансирования – более одного миллиарда рублей из федерального бюджета на проекты 2025-2026 годов в девяти муниципалитетах: благоустройство посёлков, строительство и капремонт школ и детских садов, спортивных объектов, очистных сооружений, ремонт дорог", - написал Беспрозванных в своем Telegram–канале. Глава региона отметил, что на встрече было запланировано строительство сортировочного комплекса в Корнево, реконструкция комплекса в Жаворонково с созданием новых карт для захоронения. Это существенно поможет сократить количество захораниваемых отходов в регионе. "Для этого необходимы дополнительные мощности – также на будущий год принял решение выделить 200 миллионов на обновление контейнерных площадок... Обсудили лесовосстановление в регионе, расчистку рек Товарная, Мамоновка, Правда, Голубая, ручьёв Воздушный и Восточный", - добавил Беспрозванных.
сельское хозяйство, россия, москва, дмитрий патрушев
Сельское хозяйство, РОССИЯ, МОСКВА, Дмитрий Патрушев
16:02 01.11.2025
 
Калининградская область получит рекордные объемы финансирования

Более 1 млрд руб выделили на развитие сельских территорий Калининградской области

КАЛИНИНГРАД, 1 ноя — ПРАЙМ. Калининградская область получит более миллиарда рублей из федерального бюджета на развитие сельских территорий, это рекордные объемы финансирования, сообщил губернатор Алексей Беспрозванных.
В субботу Беспрозванных встретился в Москве с вице-премьером Дмитрием Патрушевым, где они обсудили развитие системы обращения с отходами и выполнение поставленных до 2030 года целей президента.
"По программе "Комплексное развитие сельских территорий" в этом году получили рекордные объёмы финансирования – более одного миллиарда рублей из федерального бюджета на проекты 2025-2026 годов в девяти муниципалитетах: благоустройство посёлков, строительство и капремонт школ и детских садов, спортивных объектов, очистных сооружений, ремонт дорог", - написал Беспрозванных в своем Telegram–канале.
Глава региона отметил, что на встрече было запланировано строительство сортировочного комплекса в Корнево, реконструкция комплекса в Жаворонково с созданием новых карт для захоронения. Это существенно поможет сократить количество захораниваемых отходов в регионе.
"Для этого необходимы дополнительные мощности – также на будущий год принял решение выделить 200 миллионов на обновление контейнерных площадок... Обсудили лесовосстановление в регионе, расчистку рек Товарная, Мамоновка, Правда, Голубая, ручьёв Воздушный и Восточный", - добавил Беспрозванных.
 
Сельское хозяйствоРОССИЯМОСКВАДмитрий Патрушев
 
 
