https://1prime.ru/20251101/rossiya-864130557.html
Калининградская область получит рекордные объемы финансирования
Калининградская область получит рекордные объемы финансирования - 01.11.2025, ПРАЙМ
Калининградская область получит рекордные объемы финансирования
Калининградская область получит более миллиарда рублей из федерального бюджета на развитие сельских территорий, это рекордные объемы финансирования, сообщил... | 01.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-01T16:02+0300
2025-11-01T16:02+0300
2025-11-01T16:02+0300
сельское хозяйство
россия
москва
дмитрий патрушев
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/08/851430861_0:146:2863:1756_1920x0_80_0_0_827e8622958c48f69fdded98d2cda4c8.jpg
КАЛИНИНГРАД, 1 ноя — ПРАЙМ. Калининградская область получит более миллиарда рублей из федерального бюджета на развитие сельских территорий, это рекордные объемы финансирования, сообщил губернатор Алексей Беспрозванных. В субботу Беспрозванных встретился в Москве с вице-премьером Дмитрием Патрушевым, где они обсудили развитие системы обращения с отходами и выполнение поставленных до 2030 года целей президента. "По программе "Комплексное развитие сельских территорий" в этом году получили рекордные объёмы финансирования – более одного миллиарда рублей из федерального бюджета на проекты 2025-2026 годов в девяти муниципалитетах: благоустройство посёлков, строительство и капремонт школ и детских садов, спортивных объектов, очистных сооружений, ремонт дорог", - написал Беспрозванных в своем Telegram–канале. Глава региона отметил, что на встрече было запланировано строительство сортировочного комплекса в Корнево, реконструкция комплекса в Жаворонково с созданием новых карт для захоронения. Это существенно поможет сократить количество захораниваемых отходов в регионе. "Для этого необходимы дополнительные мощности – также на будущий год принял решение выделить 200 миллионов на обновление контейнерных площадок... Обсудили лесовосстановление в регионе, расчистку рек Товарная, Мамоновка, Правда, Голубая, ручьёв Воздушный и Восточный", - добавил Беспрозванных.
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/08/851430861_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_315df515f2b0dc1f6c7ca1dbc50a1e27.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сельское хозяйство, россия, москва, дмитрий патрушев
Сельское хозяйство, РОССИЯ, МОСКВА, Дмитрий Патрушев
Калининградская область получит рекордные объемы финансирования
Более 1 млрд руб выделили на развитие сельских территорий Калининградской области
КАЛИНИНГРАД, 1 ноя — ПРАЙМ. Калининградская область получит более миллиарда рублей из федерального бюджета на развитие сельских территорий, это рекордные объемы финансирования, сообщил губернатор Алексей Беспрозванных.
В субботу Беспрозванных встретился в Москве
с вице-премьером Дмитрием Патрушевым
, где они обсудили развитие системы обращения с отходами и выполнение поставленных до 2030 года целей президента.
"По программе "Комплексное развитие сельских территорий" в этом году получили рекордные объёмы финансирования – более одного миллиарда рублей из федерального бюджета на проекты 2025-2026 годов в девяти муниципалитетах: благоустройство посёлков, строительство и капремонт школ и детских садов, спортивных объектов, очистных сооружений, ремонт дорог", - написал Беспрозванных в своем Telegram–канале.
Глава региона отметил, что на встрече было запланировано строительство сортировочного комплекса в Корнево, реконструкция комплекса в Жаворонково с созданием новых карт для захоронения. Это существенно поможет сократить количество захораниваемых отходов в регионе.
"Для этого необходимы дополнительные мощности – также на будущий год принял решение выделить 200 миллионов на обновление контейнерных площадок... Обсудили лесовосстановление в регионе, расчистку рек Товарная, Мамоновка, Правда, Голубая, ручьёв Воздушный и Восточный", - добавил Беспрозванных.