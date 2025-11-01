https://1prime.ru/20251101/rossiya-864130557.html

Калининградская область получит рекордные объемы финансирования

Калининградская область получит рекордные объемы финансирования - 01.11.2025, ПРАЙМ

Калининградская область получит рекордные объемы финансирования

Калининградская область получит более миллиарда рублей из федерального бюджета на развитие сельских территорий, это рекордные объемы финансирования, сообщил... | 01.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-01T16:02+0300

2025-11-01T16:02+0300

2025-11-01T16:02+0300

сельское хозяйство

россия

москва

дмитрий патрушев

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/08/851430861_0:146:2863:1756_1920x0_80_0_0_827e8622958c48f69fdded98d2cda4c8.jpg

КАЛИНИНГРАД, 1 ноя — ПРАЙМ. Калининградская область получит более миллиарда рублей из федерального бюджета на развитие сельских территорий, это рекордные объемы финансирования, сообщил губернатор Алексей Беспрозванных. В субботу Беспрозванных встретился в Москве с вице-премьером Дмитрием Патрушевым, где они обсудили развитие системы обращения с отходами и выполнение поставленных до 2030 года целей президента. "По программе "Комплексное развитие сельских территорий" в этом году получили рекордные объёмы финансирования – более одного миллиарда рублей из федерального бюджета на проекты 2025-2026 годов в девяти муниципалитетах: благоустройство посёлков, строительство и капремонт школ и детских садов, спортивных объектов, очистных сооружений, ремонт дорог", - написал Беспрозванных в своем Telegram–канале. Глава региона отметил, что на встрече было запланировано строительство сортировочного комплекса в Корнево, реконструкция комплекса в Жаворонково с созданием новых карт для захоронения. Это существенно поможет сократить количество захораниваемых отходов в регионе. "Для этого необходимы дополнительные мощности – также на будущий год принял решение выделить 200 миллионов на обновление контейнерных площадок... Обсудили лесовосстановление в регионе, расчистку рек Товарная, Мамоновка, Правда, Голубая, ручьёв Воздушный и Восточный", - добавил Беспрозванных.

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сельское хозяйство, россия, москва, дмитрий патрушев