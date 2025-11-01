Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ назвал признаки дипфейков - 01.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251101/rossiya-864137785.html
ЦБ назвал признаки дипфейков
ЦБ назвал признаки дипфейков - 01.11.2025, ПРАЙМ
ЦБ назвал признаки дипфейков
Банк России назвал признаки, по которым можно определить дипфейк: неестественная, роботизированная, монотонная речь без эмоций, неестественная мимика, а также... | 01.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-01T18:23+0300
2025-11-01T18:23+0300
финансы
россия
банки
банк россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/14/860997171_0:106:3267:1943_1920x0_80_0_0_397cd62d5a2b135dfe1753fd43bd5cab.jpg
МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Банк России назвал признаки, по которым можно определить дипфейк: неестественная, роботизированная, монотонная речь без эмоций, неестественная мимика, а также дефекты звука и видео, посторонние шумы. В ЦБ подчеркнули, что с развитием технологий качество дипфейков только растет, и неудивительно, что мошенники используют их, чтобы красть деньги, и вернуть их в этом случае становится очень сложно. Простому человеку обнаружить подделку голосового или видеосообщения становится все сложнее, особенно если человек столкнулся с подобной технологией впервые. "Тем не менее есть признаки, по которым можно определить дипфейк: неестественная, роботизированная, монотонная речь без эмоций. Она может резко обрываться, нарушаться синхронизация между речью и движением губ", - отмечает регулятор, отвечая на вопросы в своем Telegram-канале. Также признаками дипфейков регулятор отнес неестественную мимику - редкое моргание, нетипичное движение губ или бровей, отсутствие проявления эмоций, дефекты звука и видео, посторонние шумы. "Но чаще всего даже нет смысла гадать, дипфейк перед вами или нет. Вместо этого важно помнить одно простое правило: если знакомый прислал вам голосовое или видео, где речь идет о деньгах или финансовой помощи - насторожитесь", - подчеркнули в ЦБ. Регулятор отметил, что в таком случае необходимо связаться с человеком, от которого поступило такое сообщение, альтернативным способом и перепроверить информацию. Наиболее безопасный способ для этого - просто позвонить ему. "Если возможности позвонить у вас нет - задайте собеседнику "проверочный" личный вопрос, ответ на который знает только настоящий близкий", - посоветовал регулятор.
https://1prime.ru/20251027/ssha-863998737.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/14/860997171_267:0:2998:2048_1920x0_80_0_0_aaac366d9a62fe3ead036bab547f55b6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, россия, банки, банк россия
Финансы, РОССИЯ, Банки, банк Россия
18:23 01.11.2025
 
ЦБ назвал признаки дипфейков

ЦБ назвал неестественную, роботизированную и монотонную речь признаком дипфейков

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка России на Неглинной улице в Москве
Здание Центрального банка России на Неглинной улице в Москве - ПРАЙМ, 1920, 01.11.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Банк России назвал признаки, по которым можно определить дипфейк: неестественная, роботизированная, монотонная речь без эмоций, неестественная мимика, а также дефекты звука и видео, посторонние шумы.
В ЦБ подчеркнули, что с развитием технологий качество дипфейков только растет, и неудивительно, что мошенники используют их, чтобы красть деньги, и вернуть их в этом случае становится очень сложно. Простому человеку обнаружить подделку голосового или видеосообщения становится все сложнее, особенно если человек столкнулся с подобной технологией впервые.
"Тем не менее есть признаки, по которым можно определить дипфейк: неестественная, роботизированная, монотонная речь без эмоций. Она может резко обрываться, нарушаться синхронизация между речью и движением губ", - отмечает регулятор, отвечая на вопросы в своем Telegram-канале.
Также признаками дипфейков регулятор отнес неестественную мимику - редкое моргание, нетипичное движение губ или бровей, отсутствие проявления эмоций, дефекты звука и видео, посторонние шумы.
"Но чаще всего даже нет смысла гадать, дипфейк перед вами или нет. Вместо этого важно помнить одно простое правило: если знакомый прислал вам голосовое или видео, где речь идет о деньгах или финансовой помощи - насторожитесь", - подчеркнули в ЦБ.
Регулятор отметил, что в таком случае необходимо связаться с человеком, от которого поступило такое сообщение, альтернативным способом и перепроверить информацию. Наиболее безопасный способ для этого - просто позвонить ему.
"Если возможности позвонить у вас нет - задайте собеседнику "проверочный" личный вопрос, ответ на который знает только настоящий близкий", - посоветовал регулятор.
Информационные технологии - ПРАЙМ, 1920, 27.10.2025
СМИ: в США создадут суперкомпьютеры для прогресса в науке и ИИ-секторе
27 октября, 23:59
 
ФинансыРОССИЯБанкибанк Россия
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала