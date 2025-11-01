https://1prime.ru/20251101/rossiya-864137785.html
ЦБ назвал признаки дипфейков
ЦБ назвал признаки дипфейков
МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Банк России назвал признаки, по которым можно определить дипфейк: неестественная, роботизированная, монотонная речь без эмоций, неестественная мимика, а также дефекты звука и видео, посторонние шумы. В ЦБ подчеркнули, что с развитием технологий качество дипфейков только растет, и неудивительно, что мошенники используют их, чтобы красть деньги, и вернуть их в этом случае становится очень сложно. Простому человеку обнаружить подделку голосового или видеосообщения становится все сложнее, особенно если человек столкнулся с подобной технологией впервые. "Тем не менее есть признаки, по которым можно определить дипфейк: неестественная, роботизированная, монотонная речь без эмоций. Она может резко обрываться, нарушаться синхронизация между речью и движением губ", - отмечает регулятор, отвечая на вопросы в своем Telegram-канале. Также признаками дипфейков регулятор отнес неестественную мимику - редкое моргание, нетипичное движение губ или бровей, отсутствие проявления эмоций, дефекты звука и видео, посторонние шумы. "Но чаще всего даже нет смысла гадать, дипфейк перед вами или нет. Вместо этого важно помнить одно простое правило: если знакомый прислал вам голосовое или видео, где речь идет о деньгах или финансовой помощи - насторожитесь", - подчеркнули в ЦБ. Регулятор отметил, что в таком случае необходимо связаться с человеком, от которого поступило такое сообщение, альтернативным способом и перепроверить информацию. Наиболее безопасный способ для этого - просто позвонить ему. "Если возможности позвонить у вас нет - задайте собеседнику "проверочный" личный вопрос, ответ на который знает только настоящий близкий", - посоветовал регулятор.
