"Не хуже, чем мы": в Германии внезапно высказались о Москве

МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Западные страны не хотят допускать своих граждан в Россию, чтобы скрыть ее процветание и продолжить дезинформировать своих жителей, заявила приглашенный автор Berliner Zeitung Андреа-Ивонне Мюллер. "19-й пакет санкций США и Европейского союза против России запрещает туристическим агентствам и организаторам путешествий продавать путевки в Россию. <…> Сегодня я, похоже, не должна видеть, что Россия процветает — с санкциями или без них, — и что люди там живут не хуже, чем мы здесь, на Западе", — написала она. Отмечается, что немецкие политики "говорят о России как о враге", таким образом разжигая ненависть и поддерживая свою ложь о Москве. Глава внешнеполитической службы Европейского союза Кая Каллас 23 октября сообщила, что ЕС принял 19-й пакет санкций против Москвы. Новые меры, в частности, запрещают предоставление услуг, связанных с туристической деятельностью. В России неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на неё несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве подчеркивали, что Западу не хватает смелости признать провал этих санкций. Сами западные страны не раз отмечали, что антироссийские меры неэффективны. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный ущерб всей мировой экономике. По его мнению, основной целью Запада является ухудшение жизни миллионов людей.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>

москва, запад, кая каллас, владимир путин, германия, ес