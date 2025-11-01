Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Не хуже, чем мы": в Германии внезапно высказались о Москве - 01.11.2025
https://1prime.ru/20251101/rossiya-864139523.html
"Не хуже, чем мы": в Германии внезапно высказались о Москве
"Не хуже, чем мы": в Германии внезапно высказались о Москве - 01.11.2025
"Не хуже, чем мы": в Германии внезапно высказались о Москве
Западные страны не хотят допускать своих граждан в Россию, чтобы скрыть ее процветание и продолжить дезинформировать своих жителей, заявила приглашенный автор... | 01.11.2025
2025-11-01T19:12+0300
2025-11-01T19:12+0300
москва
запад
кая каллас
владимир путин
германия
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/82858/00/828580050_0:319:3072:2047_1920x0_80_0_0_a6a7d51809ef11fbd9c25103e726519e.jpg
МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Западные страны не хотят допускать своих граждан в Россию, чтобы скрыть ее процветание и продолжить дезинформировать своих жителей, заявила приглашенный автор Berliner Zeitung Андреа-Ивонне Мюллер. "19-й пакет санкций США и Европейского союза против России запрещает туристическим агентствам и организаторам путешествий продавать путевки в Россию. &lt;…&gt; Сегодня я, похоже, не должна видеть, что Россия процветает — с санкциями или без них, — и что люди там живут не хуже, чем мы здесь, на Западе", — написала она. Отмечается, что немецкие политики "говорят о России как о враге", таким образом разжигая ненависть и поддерживая свою ложь о Москве. Глава внешнеполитической службы Европейского союза Кая Каллас 23 октября сообщила, что ЕС принял 19-й пакет санкций против Москвы. Новые меры, в частности, запрещают предоставление услуг, связанных с туристической деятельностью. В России неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на неё несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве подчеркивали, что Западу не хватает смелости признать провал этих санкций. Сами западные страны не раз отмечали, что антироссийские меры неэффективны. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный ущерб всей мировой экономике. По его мнению, основной целью Запада является ухудшение жизни миллионов людей.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://1prime.ru/20251101/belgiya-864135635.html
https://1prime.ru/20251101/finlyandiya-864125185.html
москва
запад
германия
москва, запад, кая каллас, владимир путин, германия, ес
МОСКВА, ЗАПАД, Кая Каллас, Владимир Путин, ГЕРМАНИЯ, ЕС
19:12 01.11.2025
 
"Не хуже, чем мы": в Германии внезапно высказались о Москве

BZ: Запад не хочет пускать граждан в Россию с целью скрыть ее процветание

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкНикольская башня Московского Кремля и небоскребы Москва-сити
Никольская башня Московского Кремля и небоскребы Москва-сити - ПРАЙМ, 1920, 01.11.2025
Никольская башня Московского Кремля и небоскребы Москва-сити. Архивное фото
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Западные страны не хотят допускать своих граждан в Россию, чтобы скрыть ее процветание и продолжить дезинформировать своих жителей, заявила приглашенный автор Berliner Zeitung Андреа-Ивонне Мюллер.
"19-й пакет санкций США и Европейского союза против России запрещает туристическим агентствам и организаторам путешествий продавать путевки в Россию. <…> Сегодня я, похоже, не должна видеть, что Россия процветает — с санкциями или без них, — и что люди там живут не хуже, чем мы здесь, на Западе", — написала она.
Флаг Бельгии - ПРАЙМ, 1920, 01.11.2025
"Запустят в Москву": заявление Бельгии о России поразило пользователей Сети
17:46
Отмечается, что немецкие политики "говорят о России как о враге", таким образом разжигая ненависть и поддерживая свою ложь о Москве.
Глава внешнеполитической службы Европейского союза Кая Каллас 23 октября сообщила, что ЕС принял 19-й пакет санкций против Москвы. Новые меры, в частности, запрещают предоставление услуг, связанных с туристической деятельностью.
В России неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на неё несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве подчеркивали, что Западу не хватает смелости признать провал этих санкций. Сами западные страны не раз отмечали, что антироссийские меры неэффективны. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный ущерб всей мировой экономике. По его мнению, основной целью Запада является ухудшение жизни миллионов людей.
Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
Флаг Финляндии - ПРАЙМ, 1920, 01.11.2025
СМИ раскрыли, что произошло в Финляндии на границе с Россией
14:41
 
