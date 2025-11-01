https://1prime.ru/20251101/rossiya-864142351.html

"Хоть одну область". В США сделали дерзкое заявление о России

"Хоть одну область". В США сделали дерзкое заявление о России - 01.11.2025, ПРАЙМ

"Хоть одну область". В США сделали дерзкое заявление о России

Россия значительно превосходит Запад в области вооружений, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Гленна Дизена. | 01.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-01T22:02+0300

2025-11-01T22:02+0300

2025-11-01T22:02+0300

россия

запад

владимир путин

валерий герасимов

цру

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/1e/864064930_97:695:1162:1294_1920x0_80_0_0_d7474a2b54f60f770c1fcc26d6be3de2.jpg

МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Россия значительно превосходит Запад в области вооружений, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Гленна Дизена. "Если говорить о системах вооружения, найдите хоть одну область, в которой Запад мог бы сказать: "Ого, мы лучше русских". Такой области нет, ни одной!" — подчеркнул он. Эксперт также отметил, что в любом случае Россия "добьется своего". Президент Владимир Путин в среду заявил, что во вторник Россия провела испытания подводного аппарата "Посейдон" с ядерной силовой установкой. Он подчеркнул, что это уникальное оружие, мощность которого значительно превышает характеристики ракеты "Сармат". Ранее 26 октября Путин сообщил о завершении испытаний крылатой ракеты "Буревестник" с неограниченной дальностью, имеющей ядерную энергетическую установку. Начальник Генерального штаба Валерий Герасимов в докладе российскому лидеру отметил, что ракета продемонстрировала высокие способности по обходу систем противовоздушной и противоракетной обороны. Герасимов подчеркнул, что крылатая ракета совершила испытательный полет на 14 тысяч километров, и это далеко не предел её возможностей.

https://1prime.ru/20251101/belgiya-864135635.html

https://1prime.ru/20251101/zapad-864141462.html

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, запад, владимир путин, валерий герасимов, цру