https://1prime.ru/20251101/rossiya-864142351.html
Россия значительно превосходит Запад в области вооружений, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Гленна Дизена. | 01.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-01T22:02+0300
2025-11-01T22:02+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/1e/864064930_97:695:1162:1294_1920x0_80_0_0_d7474a2b54f60f770c1fcc26d6be3de2.jpg
МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Россия значительно превосходит Запад в области вооружений, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Гленна Дизена. "Если говорить о системах вооружения, найдите хоть одну область, в которой Запад мог бы сказать: "Ого, мы лучше русских". Такой области нет, ни одной!" — подчеркнул он. Эксперт также отметил, что в любом случае Россия "добьется своего". Президент Владимир Путин в среду заявил, что во вторник Россия провела испытания подводного аппарата "Посейдон" с ядерной силовой установкой. Он подчеркнул, что это уникальное оружие, мощность которого значительно превышает характеристики ракеты "Сармат". Ранее 26 октября Путин сообщил о завершении испытаний крылатой ракеты "Буревестник" с неограниченной дальностью, имеющей ядерную энергетическую установку. Начальник Генерального штаба Валерий Герасимов в докладе российскому лидеру отметил, что ракета продемонстрировала высокие способности по обходу систем противовоздушной и противоракетной обороны. Герасимов подчеркнул, что крылатая ракета совершила испытательный полет на 14 тысяч километров, и это далеко не предел её возможностей.
22:02 01.11.2025
 
"Хоть одну область". В США сделали дерзкое заявление о России

Джонсон: Россия во много раз превосходит Запад в сфере вооружений

© РИА Новости . Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкИспытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник»
Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник» - ПРАЙМ, 1920, 01.11.2025
Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник»
© РИА Новости . Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Россия значительно превосходит Запад в области вооружений, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Гленна Дизена.
"Если говорить о системах вооружения, найдите хоть одну область, в которой Запад мог бы сказать: "Ого, мы лучше русских". Такой области нет, ни одной!" — подчеркнул он.
Эксперт также отметил, что в любом случае Россия "добьется своего".
Президент Владимир Путин в среду заявил, что во вторник Россия провела испытания подводного аппарата "Посейдон" с ядерной силовой установкой. Он подчеркнул, что это уникальное оружие, мощность которого значительно превышает характеристики ракеты "Сармат".
Ранее 26 октября Путин сообщил о завершении испытаний крылатой ракеты "Буревестник" с неограниченной дальностью, имеющей ядерную энергетическую установку. Начальник Генерального штаба Валерий Герасимов в докладе российскому лидеру отметил, что ракета продемонстрировала высокие способности по обходу систем противовоздушной и противоракетной обороны. Герасимов подчеркнул, что крылатая ракета совершила испытательный полет на 14 тысяч километров, и это далеко не предел её возможностей.
РОССИЯЗАПАДВладимир ПутинВалерий ГерасимовЦРУ
 
 
Заголовок открываемого материала