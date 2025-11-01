Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Журналист рассказал о "трудностях" России в зоне проведения СВО - 01.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251101/rossiya-864142680.html
Журналист рассказал о "трудностях" России в зоне проведения СВО
Журналист рассказал о "трудностях" России в зоне проведения СВО - 01.11.2025, ПРАЙМ
Журналист рассказал о "трудностях" России в зоне проведения СВО
Западные СМИ на протяжении нескольких лет активно распространяли дезинформацию и мифы о серьезных проблемах России в контексте СВО на Украине, выразил мнение... | 01.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-01T22:34+0300
2025-11-01T22:34+0300
украина
кирилл дмитриев
дмитрий песков
рфпи
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/0b/859386872_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e97323b3a7d6538b41a2507f8c168e8d.jpg
МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Западные СМИ на протяжении нескольких лет активно распространяли дезинформацию и мифы о серьезных проблемах России в контексте СВО на Украине, выразил мнение ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X. "Три года назад они говорили вам, что "у России заканчиваются ресурсы", что они воюют лопатами и используют микроволновки и посудомоечные машины для производства оружия", — написал он.Он сослался на статью из французского издания Agence France-Presse, где утверждалось, что октябрьские удары России по Украине якобы были самыми интенсивными за последние два с половиной года. "Западным СМИ нельзя доверять, единственное, что они умеют делать — это лгать", — заключил Боуз.Ранее Кирилл Дмитриев, глава РФПИ и специальный представитель президента России по вопросам инвестиционно-экономического сотрудничества с другими странами, назвал слухи о плохой экономической ситуации в России в результате СВО "фейковыми". По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, еще несколько лет назад сложно было бы представить, что именитые западные издания будут публиковать такое количество заказных материалов и фальшивок.
https://1prime.ru/20251101/rossiya-864142351.html
https://1prime.ru/20251101/zapad-864141462.html
https://1prime.ru/20251101/zelenskiy-864123827.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/0b/859386872_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_d2b7c592e3432b64601658cc1620b117.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, кирилл дмитриев, дмитрий песков, рфпи
УКРАИНА, Кирилл Дмитриев, Дмитрий Песков, РФПИ
22:34 01.11.2025
 
Журналист рассказал о "трудностях" России в зоне проведения СВО

Журналист Боуз заявил, что западные СМИ распространяли фейки, что у России нет ресурсов

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкТанкисты группировки войск "Центр" в ДНР
Танкисты группировки войск Центр в ДНР - ПРАЙМ, 1920, 01.11.2025
Танкисты группировки войск "Центр" в ДНР. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Западные СМИ на протяжении нескольких лет активно распространяли дезинформацию и мифы о серьезных проблемах России в контексте СВО на Украине, выразил мнение ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.
"Три года назад они говорили вам, что "у России заканчиваются ресурсы", что они воюют лопатами и используют микроволновки и посудомоечные машины для производства оружия", — написал он.
Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник» - ПРАЙМ, 1920, 01.11.2025
"Хоть одну область". В США сделали дерзкое заявление о России
Вчера, 22:02
Он сослался на статью из французского издания Agence France-Presse, где утверждалось, что октябрьские удары России по Украине якобы были самыми интенсивными за последние два с половиной года.
"Западным СМИ нельзя доверять, единственное, что они умеют делать — это лгать", — заключил Боуз.
Вид на Северный Ледовитый океан - ПРАЙМ, 1920, 01.11.2025
На Западе встревожены российским "оружием Франкенштейна"
Вчера, 21:16
Ранее Кирилл Дмитриев, глава РФПИ и специальный представитель президента России по вопросам инвестиционно-экономического сотрудничества с другими странами, назвал слухи о плохой экономической ситуации в России в результате СВО "фейковыми".
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, еще несколько лет назад сложно было бы представить, что именитые западные издания будут публиковать такое количество заказных материалов и фальшивок.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 01.11.2025
"Жизни ему не важны". В Германии раскрыли план Зеленского против России
Вчера, 13:48
 
УКРАИНАКирилл ДмитриевДмитрий ПесковРФПИ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала