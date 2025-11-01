https://1prime.ru/20251101/rossiya-864142680.html

Журналист рассказал о "трудностях" России в зоне проведения СВО

2025-11-01T22:34+0300

украина

кирилл дмитриев

дмитрий песков

рфпи

МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Западные СМИ на протяжении нескольких лет активно распространяли дезинформацию и мифы о серьезных проблемах России в контексте СВО на Украине, выразил мнение ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X. "Три года назад они говорили вам, что "у России заканчиваются ресурсы", что они воюют лопатами и используют микроволновки и посудомоечные машины для производства оружия", — написал он.Он сослался на статью из французского издания Agence France-Presse, где утверждалось, что октябрьские удары России по Украине якобы были самыми интенсивными за последние два с половиной года. "Западным СМИ нельзя доверять, единственное, что они умеют делать — это лгать", — заключил Боуз.Ранее Кирилл Дмитриев, глава РФПИ и специальный представитель президента России по вопросам инвестиционно-экономического сотрудничества с другими странами, назвал слухи о плохой экономической ситуации в России в результате СВО "фейковыми". По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, еще несколько лет назад сложно было бы представить, что именитые западные издания будут публиковать такое количество заказных материалов и фальшивок.

