https://1prime.ru/20251101/rossiya-864142680.html
Журналист рассказал о "трудностях" России в зоне проведения СВО
Журналист рассказал о "трудностях" России в зоне проведения СВО - 01.11.2025, ПРАЙМ
Журналист рассказал о "трудностях" России в зоне проведения СВО
Западные СМИ на протяжении нескольких лет активно распространяли дезинформацию и мифы о серьезных проблемах России в контексте СВО на Украине, выразил мнение... | 01.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-01T22:34+0300
2025-11-01T22:34+0300
2025-11-01T22:34+0300
украина
кирилл дмитриев
дмитрий песков
рфпи
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/0b/859386872_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e97323b3a7d6538b41a2507f8c168e8d.jpg
МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Западные СМИ на протяжении нескольких лет активно распространяли дезинформацию и мифы о серьезных проблемах России в контексте СВО на Украине, выразил мнение ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X. "Три года назад они говорили вам, что "у России заканчиваются ресурсы", что они воюют лопатами и используют микроволновки и посудомоечные машины для производства оружия", — написал он.Он сослался на статью из французского издания Agence France-Presse, где утверждалось, что октябрьские удары России по Украине якобы были самыми интенсивными за последние два с половиной года. "Западным СМИ нельзя доверять, единственное, что они умеют делать — это лгать", — заключил Боуз.Ранее Кирилл Дмитриев, глава РФПИ и специальный представитель президента России по вопросам инвестиционно-экономического сотрудничества с другими странами, назвал слухи о плохой экономической ситуации в России в результате СВО "фейковыми". По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, еще несколько лет назад сложно было бы представить, что именитые западные издания будут публиковать такое количество заказных материалов и фальшивок.
https://1prime.ru/20251101/rossiya-864142351.html
https://1prime.ru/20251101/zapad-864141462.html
https://1prime.ru/20251101/zelenskiy-864123827.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/0b/859386872_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_d2b7c592e3432b64601658cc1620b117.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, кирилл дмитриев, дмитрий песков, рфпи
УКРАИНА, Кирилл Дмитриев, Дмитрий Песков, РФПИ
Журналист рассказал о "трудностях" России в зоне проведения СВО
Журналист Боуз заявил, что западные СМИ распространяли фейки, что у России нет ресурсов