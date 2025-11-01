Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Рубль снизился к юаню на Московской бирже - 01.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251101/rubl-864139674.html
Рубль снизился к юаню на Московской бирже
Рубль снизился к юаню на Московской бирже - 01.11.2025, ПРАЙМ
Рубль снизился к юаню на Московской бирже
Рубль по итогам торгов рабочей субботы снизился к юаню на Московской бирже, следует из данных площадки. | 01.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-01T19:24+0300
2025-11-01T19:24+0300
экономика
рынок
"бкс мир инвестиций"
ук альфа-капитал
https://cdnn.1prime.ru/img/76312/06/763120615_0:207:3872:2385_1920x0_80_0_0_ff77ae9e51e28c379b0db7946db1fc29.jpg
МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ, Никола Косич. Рубль по итогам торгов рабочей субботы снизился к юаню на Московской бирже, следует из данных площадки. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов повысился на 4 копейки, до 11,3 рубля. Ослабление продолжаетсяЮань вырос на 0,3%. Курс китайской валюты в субботу двигался в диапазоне 11,2-11,32 рубля. "На валютном рынке доллар сегодня курсировал в области 80-81, юань пытался закрепиться выше 11,3 руб. Торговая активность, как и на рынке акций, была минимальной. В целом, пока слабый спрос на валюту поддерживает рубль", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". Экспортеры после обнуления нормативов обязательного возврата валютной выручки продают ее неравномерно, что периодически может усиливать волатильность на низколиквидном рынке, добавил он. "Российский рубль продолжает ослабление после завершения налогового периода. Доллар подбирается к отметке 81 рубль, юань закрепляется выше 11,3 рубля на фоне завершения квартальных налоговых выплат, включая НДД", - отметил Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал". "С конца ноября сезонно повышаются расходы населения и компаний, в том числе на импорт. Зиму доллар может встретить в области 83-85, юань – ближе к 11,7. А краткосрочно ждем 80-82 и 11,2-11,5, соответственно", - рассказал Шепелев.
https://1prime.ru/20250521/yuan-857804587.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76312/06/763120615_208:0:3664:2592_1920x0_80_0_0_52f322f572995356685f7bcc116d46c1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, "бкс мир инвестиций", ук альфа-капитал
Экономика, Рынок, "БКС Мир инвестиций", УК Альфа-Капитал
19:24 01.11.2025
 
Рубль снизился к юаню на Московской бирже

Курс юаня на Московской бирже опустился ниже 11 рублей

© fotolia.com / Wellford TillerКитайский юань
Китайский юань - ПРАЙМ, 1920, 01.11.2025
Китайский юань. Архивное фото
© fotolia.com / Wellford Tiller
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ, Никола Косич. Рубль по итогам торгов рабочей субботы снизился к юаню на Московской бирже, следует из данных площадки.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов повысился на 4 копейки, до 11,3 рубля.

Ослабление продолжается

Юань вырос на 0,3%. Курс китайской валюты в субботу двигался в диапазоне 11,2-11,32 рубля.
"На валютном рынке доллар сегодня курсировал в области 80-81, юань пытался закрепиться выше 11,3 руб. Торговая активность, как и на рынке акций, была минимальной. В целом, пока слабый спрос на валюту поддерживает рубль", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
Экспортеры после обнуления нормативов обязательного возврата валютной выручки продают ее неравномерно, что периодически может усиливать волатильность на низколиквидном рынке, добавил он.
"Российский рубль продолжает ослабление после завершения налогового периода. Доллар подбирается к отметке 81 рубль, юань закрепляется выше 11,3 рубля на фоне завершения квартальных налоговых выплат, включая НДД", - отметил Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал".
"С конца ноября сезонно повышаются расходы населения и компаний, в том числе на импорт. Зиму доллар может встретить в области 83-85, юань – ближе к 11,7. А краткосрочно ждем 80-82 и 11,2-11,5, соответственно", - рассказал Шепелев.
Юань - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2025
Юань в апреле стал пятым в расчетах через SWIFT
21 мая, 22:55
 
ЭкономикаРынок"БКС Мир инвестиций"УК Альфа-Капитал
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала