https://1prime.ru/20251101/rubl-864139674.html

Рубль снизился к юаню на Московской бирже

Рубль снизился к юаню на Московской бирже - 01.11.2025, ПРАЙМ

Рубль снизился к юаню на Московской бирже

Рубль по итогам торгов рабочей субботы снизился к юаню на Московской бирже, следует из данных площадки. | 01.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-01T19:24+0300

2025-11-01T19:24+0300

2025-11-01T19:24+0300

экономика

рынок

"бкс мир инвестиций"

ук альфа-капитал

https://cdnn.1prime.ru/img/76312/06/763120615_0:207:3872:2385_1920x0_80_0_0_ff77ae9e51e28c379b0db7946db1fc29.jpg

МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ, Никола Косич. Рубль по итогам торгов рабочей субботы снизился к юаню на Московской бирже, следует из данных площадки. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов повысился на 4 копейки, до 11,3 рубля. Ослабление продолжаетсяЮань вырос на 0,3%. Курс китайской валюты в субботу двигался в диапазоне 11,2-11,32 рубля. "На валютном рынке доллар сегодня курсировал в области 80-81, юань пытался закрепиться выше 11,3 руб. Торговая активность, как и на рынке акций, была минимальной. В целом, пока слабый спрос на валюту поддерживает рубль", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". Экспортеры после обнуления нормативов обязательного возврата валютной выручки продают ее неравномерно, что периодически может усиливать волатильность на низколиквидном рынке, добавил он. "Российский рубль продолжает ослабление после завершения налогового периода. Доллар подбирается к отметке 81 рубль, юань закрепляется выше 11,3 рубля на фоне завершения квартальных налоговых выплат, включая НДД", - отметил Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал". "С конца ноября сезонно повышаются расходы населения и компаний, в том числе на импорт. Зиму доллар может встретить в области 83-85, юань – ближе к 11,7. А краткосрочно ждем 80-82 и 11,2-11,5, соответственно", - рассказал Шепелев.

https://1prime.ru/20250521/yuan-857804587.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, "бкс мир инвестиций", ук альфа-капитал