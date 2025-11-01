https://1prime.ru/20251101/rubl-864139674.html
Рубль снизился к юаню на Московской бирже
Рубль снизился к юаню на Московской бирже - 01.11.2025, ПРАЙМ
Рубль снизился к юаню на Московской бирже
Рубль по итогам торгов рабочей субботы снизился к юаню на Московской бирже, следует из данных площадки. | 01.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-01T19:24+0300
2025-11-01T19:24+0300
2025-11-01T19:24+0300
экономика
рынок
"бкс мир инвестиций"
ук альфа-капитал
https://cdnn.1prime.ru/img/76312/06/763120615_0:207:3872:2385_1920x0_80_0_0_ff77ae9e51e28c379b0db7946db1fc29.jpg
МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ, Никола Косич. Рубль по итогам торгов рабочей субботы снизился к юаню на Московской бирже, следует из данных площадки. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов повысился на 4 копейки, до 11,3 рубля. Ослабление продолжаетсяЮань вырос на 0,3%. Курс китайской валюты в субботу двигался в диапазоне 11,2-11,32 рубля. "На валютном рынке доллар сегодня курсировал в области 80-81, юань пытался закрепиться выше 11,3 руб. Торговая активность, как и на рынке акций, была минимальной. В целом, пока слабый спрос на валюту поддерживает рубль", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". Экспортеры после обнуления нормативов обязательного возврата валютной выручки продают ее неравномерно, что периодически может усиливать волатильность на низколиквидном рынке, добавил он. "Российский рубль продолжает ослабление после завершения налогового периода. Доллар подбирается к отметке 81 рубль, юань закрепляется выше 11,3 рубля на фоне завершения квартальных налоговых выплат, включая НДД", - отметил Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал". "С конца ноября сезонно повышаются расходы населения и компаний, в том числе на импорт. Зиму доллар может встретить в области 83-85, юань – ближе к 11,7. А краткосрочно ждем 80-82 и 11,2-11,5, соответственно", - рассказал Шепелев.
https://1prime.ru/20250521/yuan-857804587.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76312/06/763120615_208:0:3664:2592_1920x0_80_0_0_52f322f572995356685f7bcc116d46c1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, "бкс мир инвестиций", ук альфа-капитал
Экономика, Рынок, "БКС Мир инвестиций", УК Альфа-Капитал
Рубль снизился к юаню на Московской бирже
Курс юаня на Московской бирже опустился ниже 11 рублей
МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ, Никола Косич. Рубль по итогам торгов рабочей субботы снизился к юаню на Московской бирже, следует из данных площадки.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов повысился на 4 копейки, до 11,3 рубля.
Юань вырос на 0,3%. Курс китайской валюты в субботу двигался в диапазоне 11,2-11,32 рубля.
"На валютном рынке доллар сегодня курсировал в области 80-81, юань пытался закрепиться выше 11,3 руб. Торговая активность, как и на рынке акций, была минимальной. В целом, пока слабый спрос на валюту поддерживает рубль", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
Экспортеры после обнуления нормативов обязательного возврата валютной выручки продают ее неравномерно, что периодически может усиливать волатильность на низколиквидном рынке, добавил он.
"Российский рубль продолжает ослабление после завершения налогового периода. Доллар подбирается к отметке 81 рубль, юань закрепляется выше 11,3 рубля на фоне завершения квартальных налоговых выплат, включая НДД", - отметил Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал".
"С конца ноября сезонно повышаются расходы населения и компаний, в том числе на импорт. Зиму доллар может встретить в области 83-85, юань – ближе к 11,7. А краткосрочно ждем 80-82 и 11,2-11,5, соответственно", - рассказал Шепелев.
Юань в апреле стал пятым в расчетах через SWIFT