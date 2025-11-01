https://1prime.ru/20251101/sanktsii-864142831.html
Россия ввела санкции против советника Минобороны Украины
Россия ввела санкции против советника Минобороны Украины - 01.11.2025, ПРАЙМ
Россия ввела санкции против советника Минобороны Украины
Россия включила в список физических лиц, в отношении которых введены санкции, советника Минобороны Украины Александра Кубракова, соответствующее постановление... | 01.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-01T22:45+0300
2025-11-01T22:45+0300
2025-11-01T22:45+0300
политика
россия
общество
украина
рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/02/860240546_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_cf73f439048dfe2dd477e592bbed5749.jpg
МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Россия включила в список физических лиц, в отношении которых введены санкции, советника Минобороны Украины Александра Кубракова, соответствующее постановление правительства РФ опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. "Перечень физических лиц, в отношении которых вводятся специальные экономические меры: ...Кубраков Александр Николаевич (Кубраков Олександр Миколайович)", - говорится в документе.
https://1prime.ru/20251031/es-864108172.html
украина
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/02/860240546_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_a6fd62f7f95a999bbeaf493f8cbcb502.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество , украина, рф
Политика, РОССИЯ, Общество , УКРАИНА, РФ
Россия ввела санкции против советника Минобороны Украины
Россия включила в список санкций советника Минобороны Украины Александра Кубракова
МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Россия включила в список физических лиц, в отношении которых введены санкции, советника Минобороны Украины Александра Кубракова, соответствующее постановление правительства РФ опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
"Перечень физических лиц, в отношении которых вводятся специальные экономические меры: ...Кубраков Александр Николаевич (Кубраков Олександр Миколайович)", - говорится в документе.
Россия ввела запрет на въезд для ряда представителей евроинститутов