Россия ввела санкции против советника Минобороны Украины

2025-11-01T22:45+0300

политика

россия

общество

украина

рф

МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Россия включила в список физических лиц, в отношении которых введены санкции, советника Минобороны Украины Александра Кубракова, соответствующее постановление правительства РФ опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. "Перечень физических лиц, в отношении которых вводятся специальные экономические меры: ...Кубраков Александр Николаевич (Кубраков Олександр Миколайович)", - говорится в документе.

украина

рф

2025

