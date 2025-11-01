https://1prime.ru/20251101/spg-864140058.html
США увеличили экспорт СПГ
США увеличили экспорт СПГ - 01.11.2025, ПРАЙМ
США увеличили экспорт СПГ
США за последний год удвоили общий объем разрешенного экспорта сжиженного природного газа (СПГ) до порядка 368 миллионов кубометров и планируют удвоить его еще... | 01.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-01T19:50+0300
2025-11-01T19:50+0300
2025-11-01T19:50+0300
экономика
газ
сша
бахрейн
спг
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75715/39/757153973_0:56:600:394_1920x0_80_0_0_e5068d15a7a49fc891fe4e5170627f80.jpg
ВАШИНГТОН, 1 ноя - ПРАЙМ. США за последний год удвоили общий объем разрешенного экспорта сжиженного природного газа (СПГ) до порядка 368 миллионов кубометров и планируют удвоить его еще раз в течение следующих лет, заявил заместитель министра энергетики США Джеймс Дэнли. "За последний год мы удвоили общий объем разрешенного и санкционированного экспорта СПГ до примерно 13 миллиардов кубофутов (368 миллионов кубометров - ред.), и мы собираемся удвоить этот показатель еще раз в течение следующих четырех, пяти, шести лет, когда начнут работать новые терминалы по экспорту СПГ", - сказал Дэнли, выступление которого транслировалось на сайте форума "Манамский диалог" в Бахрейне. Он отметил, что США хотят быть надежным энергетическим партнером для своих союзников.
https://1prime.ru/20251030/spg-864062592.html
сша
бахрейн
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75715/39/757153973_0:0:600:450_1920x0_80_0_0_b75d080686091043035fe7d4770a7f92.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газ, сша, бахрейн, спг, в мире
Экономика, Газ, США, БАХРЕЙН, СПГ, В мире
США увеличили экспорт СПГ
США за последний год удвоили экспорт СПГ до 368 млн кубометров