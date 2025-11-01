https://1prime.ru/20251101/spg-864140058.html

США увеличили экспорт СПГ

ВАШИНГТОН, 1 ноя - ПРАЙМ. США за последний год удвоили общий объем разрешенного экспорта сжиженного природного газа (СПГ) до порядка 368 миллионов кубометров и планируют удвоить его еще раз в течение следующих лет, заявил заместитель министра энергетики США Джеймс Дэнли. "За последний год мы удвоили общий объем разрешенного и санкционированного экспорта СПГ до примерно 13 миллиардов кубофутов (368 миллионов кубометров - ред.), и мы собираемся удвоить этот показатель еще раз в течение следующих четырех, пяти, шести лет, когда начнут работать новые терминалы по экспорту СПГ", - сказал Дэнли, выступление которого транслировалось на сайте форума "Манамский диалог" в Бахрейне. Он отметил, что США хотят быть надежным энергетическим партнером для своих союзников.

