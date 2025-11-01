Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США увеличили экспорт СПГ - 01.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251101/spg-864140058.html
США увеличили экспорт СПГ
США увеличили экспорт СПГ - 01.11.2025, ПРАЙМ
США увеличили экспорт СПГ
США за последний год удвоили общий объем разрешенного экспорта сжиженного природного газа (СПГ) до порядка 368 миллионов кубометров и планируют удвоить его еще... | 01.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-01T19:50+0300
2025-11-01T19:50+0300
экономика
газ
сша
бахрейн
спг
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75715/39/757153973_0:56:600:394_1920x0_80_0_0_e5068d15a7a49fc891fe4e5170627f80.jpg
ВАШИНГТОН, 1 ноя - ПРАЙМ. США за последний год удвоили общий объем разрешенного экспорта сжиженного природного газа (СПГ) до порядка 368 миллионов кубометров и планируют удвоить его еще раз в течение следующих лет, заявил заместитель министра энергетики США Джеймс Дэнли. "За последний год мы удвоили общий объем разрешенного и санкционированного экспорта СПГ до примерно 13 миллиардов кубофутов (368 миллионов кубометров - ред.), и мы собираемся удвоить этот показатель еще раз в течение следующих четырех, пяти, шести лет, когда начнут работать новые терминалы по экспорту СПГ", - сказал Дэнли, выступление которого транслировалось на сайте форума "Манамский диалог" в Бахрейне. Он отметил, что США хотят быть надежным энергетическим партнером для своих союзников.
https://1prime.ru/20251030/spg-864062592.html
сша
бахрейн
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75715/39/757153973_0:0:600:450_1920x0_80_0_0_b75d080686091043035fe7d4770a7f92.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, сша, бахрейн, спг, в мире
Экономика, Газ, США, БАХРЕЙН, СПГ, В мире
19:50 01.11.2025
 
США увеличили экспорт СПГ

США за последний год удвоили экспорт СПГ до 368 млн кубометров

Флаг США
Флаг США
Флаг США. Архивное фото
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 1 ноя - ПРАЙМ. США за последний год удвоили общий объем разрешенного экспорта сжиженного природного газа (СПГ) до порядка 368 миллионов кубометров и планируют удвоить его еще раз в течение следующих лет, заявил заместитель министра энергетики США Джеймс Дэнли.
"За последний год мы удвоили общий объем разрешенного и санкционированного экспорта СПГ до примерно 13 миллиардов кубофутов (368 миллионов кубометров - ред.), и мы собираемся удвоить этот показатель еще раз в течение следующих четырех, пяти, шести лет, когда начнут работать новые терминалы по экспорту СПГ", - сказал Дэнли, выступление которого транслировалось на сайте форума "Манамский диалог" в Бахрейне.
Он отметил, что США хотят быть надежным энергетическим партнером для своих союзников.
Завод СПГ
Глава "Новатэка" спрогнозировал рост объема мирового рынка СПГ
30 октября, 11:40
 
ЭкономикаГазСШАБАХРЕЙНСПГВ мире
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала