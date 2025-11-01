Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В США назвали условие для возобновления диалога с Россией - 01.11.2025, ПРАЙМ
В США назвали условие для возобновления диалога с Россией
В США назвали условие для возобновления диалога с Россией - 01.11.2025, ПРАЙМ
В США назвали условие для возобновления диалога с Россией
Отказ Вашингтона от оказания помощи Украине может возобновить переговорный процесс с Москвой, заявил отставной офицер ВВС США и профессор истории Уильям Астор... | 01.11.2025, ПРАЙМ
россия
общество
сша
украина
владимир путин
юрий ушаков
москва
дональд трамп
МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Отказ Вашингтона от оказания помощи Украине может возобновить переговорный процесс с Москвой, заявил отставной офицер ВВС США и профессор истории Уильям Астор на YouTube-канале Judging Freedom."Сигналом для переговоров с нашей стороны могло бы стать прекращение постоянного снабжения Украины разведданными и оружием для ударов по российской территории", — отметил он.Эксперт считает, что такой шаг может восстановить диалог.В понедельник помощник президента Юрий Ушаков сообщил журналисту "России 1" Павлу Зарубину, что Москва по-прежнему готова провести встречу между президентами России и США, Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, если она будет тщательно подготовлена.Диалог лидеровНа прошлой неделе президент США отменил встречу с Путиным в Будапеште, которая была ранее согласована во время телефонных переговоров. Глава Белого дома заявил, что планирует провести эту встречу позже.Тем временем, в субботу, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в интервью американским телеканалам выразил уверенность, что переговоры состоятся, но, вероятно, позже.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что сложно отменить то, о чем не было конкретных договоренностей, поскольку сроки не оговаривались.
сша
украина
москва
россия, общество , сша, украина, владимир путин, юрий ушаков, москва, дональд трамп
РОССИЯ, Общество , США, УКРАИНА, Владимир Путин, Юрий Ушаков, МОСКВА, Дональд Трамп
В США назвали условие для возобновления диалога с Россией

Астор: отказ США от поддержки Украины возобновит переговоры с Россией

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Капитолий в Вашингтоне
Вид на Капитолий в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 01.11.2025
Вид на Капитолий в Вашингтоне. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Отказ Вашингтона от оказания помощи Украине может возобновить переговорный процесс с Москвой, заявил отставной офицер ВВС США и профессор истории Уильям Астор на YouTube-канале Judging Freedom.

"Сигналом для переговоров с нашей стороны могло бы стать прекращение постоянного снабжения Украины разведданными и оружием для ударов по российской территории", — отметил он.

Эксперт считает, что такой шаг может восстановить диалог.
В понедельник помощник президента Юрий Ушаков сообщил журналисту "России 1" Павлу Зарубину, что Москва по-прежнему готова провести встречу между президентами России и США, Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, если она будет тщательно подготовлена.
Диалог лидеров

На прошлой неделе президент США отменил встречу с Путиным в Будапеште, которая была ранее согласована во время телефонных переговоров. Глава Белого дома заявил, что планирует провести эту встречу позже.
Тем временем, в субботу, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в интервью американским телеканалам выразил уверенность, что переговоры состоятся, но, вероятно, позже.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что сложно отменить то, о чем не было конкретных договоренностей, поскольку сроки не оговаривались.
