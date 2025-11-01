https://1prime.ru/20251101/ssha-864133382.html
В США назвали условие для возобновления диалога с Россией
В США назвали условие для возобновления диалога с Россией - 01.11.2025, ПРАЙМ
В США назвали условие для возобновления диалога с Россией
Отказ Вашингтона от оказания помощи Украине может возобновить переговорный процесс с Москвой, заявил отставной офицер ВВС США и профессор истории Уильям Астор
2025-11-01T17:11+0300
2025-11-01T17:11+0300
2025-11-01T17:11+0300
россия
общество
сша
украина
владимир путин
юрий ушаков
москва
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861761936_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_bb9b468e486024879e80a49d7ad3c2ee.jpg
МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Отказ Вашингтона от оказания помощи Украине может возобновить переговорный процесс с Москвой, заявил отставной офицер ВВС США и профессор истории Уильям Астор на YouTube-канале Judging Freedom."Сигналом для переговоров с нашей стороны могло бы стать прекращение постоянного снабжения Украины разведданными и оружием для ударов по российской территории", — отметил он.Эксперт считает, что такой шаг может восстановить диалог.В понедельник помощник президента Юрий Ушаков сообщил журналисту "России 1" Павлу Зарубину, что Москва по-прежнему готова провести встречу между президентами России и США, Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, если она будет тщательно подготовлена.Диалог лидеровНа прошлой неделе президент США отменил встречу с Путиным в Будапеште, которая была ранее согласована во время телефонных переговоров. Глава Белого дома заявил, что планирует провести эту встречу позже.Тем временем, в субботу, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в интервью американским телеканалам выразил уверенность, что переговоры состоятся, но, вероятно, позже.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что сложно отменить то, о чем не было конкретных договоренностей, поскольку сроки не оговаривались.
сша
украина
москва
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861761936_138:0:2869:2048_1920x0_80_0_0_27f86e92cbfa8ba6ef4630a4e8185320.jpg
