https://1prime.ru/20251101/ssha-864133382.html

В США назвали условие для возобновления диалога с Россией

В США назвали условие для возобновления диалога с Россией - 01.11.2025, ПРАЙМ

В США назвали условие для возобновления диалога с Россией

Отказ Вашингтона от оказания помощи Украине может возобновить переговорный процесс с Москвой, заявил отставной офицер ВВС США и профессор истории Уильям Астор... | 01.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-01T17:11+0300

2025-11-01T17:11+0300

2025-11-01T17:11+0300

россия

общество

сша

украина

владимир путин

юрий ушаков

москва

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861761936_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_bb9b468e486024879e80a49d7ad3c2ee.jpg

МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Отказ Вашингтона от оказания помощи Украине может возобновить переговорный процесс с Москвой, заявил отставной офицер ВВС США и профессор истории Уильям Астор на YouTube-канале Judging Freedom."Сигналом для переговоров с нашей стороны могло бы стать прекращение постоянного снабжения Украины разведданными и оружием для ударов по российской территории", — отметил он.Эксперт считает, что такой шаг может восстановить диалог.В понедельник помощник президента Юрий Ушаков сообщил журналисту "России 1" Павлу Зарубину, что Москва по-прежнему готова провести встречу между президентами России и США, Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, если она будет тщательно подготовлена.Диалог лидеровНа прошлой неделе президент США отменил встречу с Путиным в Будапеште, которая была ранее согласована во время телефонных переговоров. Глава Белого дома заявил, что планирует провести эту встречу позже.Тем временем, в субботу, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в интервью американским телеканалам выразил уверенность, что переговоры состоятся, но, вероятно, позже.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что сложно отменить то, о чем не было конкретных договоренностей, поскольку сроки не оговаривались.

https://1prime.ru/20251101/finlyandiya-864125185.html

https://1prime.ru/20251101/zelenskiy-864123827.html

https://1prime.ru/20251101/rossiya-864121375.html

сша

украина

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , сша, украина, владимир путин, юрий ушаков, москва, дональд трамп