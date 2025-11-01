https://1prime.ru/20251101/stavka-863978541.html

Как инвестировать на падающей ставке: неожиданный совет

МОСКВА, 1 ноя – ПРАЙМ. В инвестициях в период снижения ставки важно сочетать гибкость, диверсификацию и стратегический подход.Российские инвесторы находятся в точке неопределенности. Центральный банк в сентябре начал "мягкую посадку" ключевой ставки. Однако траектория дальнейшего процесса остается под вопросом: насколько быстро и на сколько пунктов регулятор будет корректировать свою позицию в ближайшие месяцы?Перед держателями облигационных портфелей эта неопределенность ставит непростую задачу. С одной стороны, снижение ставки открывает перспективы роста стоимости длинных бумаг. С другой — рынок уже закладывает ожидания в цены, и реакция различных сегментов на решения регулятора происходит с разной скоростью. В такой среде успех зависит от способности инвестора оставаться гибким и грамотно балансировать между инструментами различной срочности.Как рынок реагирует на изменение ставкиНе все облигации одинаково чувствительны к действиям ЦБ. Первыми на изменение ставки откликаются инструменты денежного рынка — сделки РЕПО, депозиты овернайт. Следом калибруются короткие ОФЗ со сроком погашения до года-двух. Затем очередь доходит до среднесрочных и долгосрочных государственных бумаг, и замыкают цепочку корпоративные облигации первого и второго эшелонов. Дольше всего реагируют высокодоходные облигации — из-за низкой ликвидности изменения в их доходности происходят с заметным лагом.Впрочем, если решение ЦБ полностью соответствует ожиданиям рынка, драматических движений может и не произойти.Рынок начинает закладывать свои прогнозы задолго до официальных заседаний, и, если сюрпризов нет, эффект уже отражен в ценах. Реальные колебания возникают, когда регулятор неожиданно меняет риторику или действует не по сценарию консенсус-прогноза.В октябре индекс российских гособлигаций RGBI опустился ниже 113 пунктов впервые с конца июня, отразив коррекцию на фоне переоценки ожиданий участников рынка. При этом кривая доходности ОФЗ претерпела заметную трансформацию: доходность 10-летних бумаг выросла на 51 базисный пункт, что говорит о сохраняющейся осторожности инвесторов к длинным позициям.Краткосрочные инструменты: устойчивость в турбулентностиФонды денежного рынка и короткие облигации остаются относительно устойчивыми даже при резких колебаниях ставки. Ведь чем короче инструмент, тем меньше вопросов к способности эмитента исполнять обязательства. Если с компанией или государством сегодня все в порядке, с высокой вероятностью через полгода ситуация сохранится. А вот на горизонте 10 лет — уже вопрос.Короткие бумаги имеют более предсказуемые денежные потоки, в них заложены минимальные процентный, кредитный и риск ликвидности. Это делает их привлекательными для тех, кто не готов наблюдать просадки в портфеле, нуждается в высокой ликвидности или копит средства на значимую покупку в обозримой перспективе.В текущих условиях фонды денежного рынка дают возможность размещать средства под ставки на уровне 16,5% годовых. Для консервативных инвесторов это способ сохранить капитал в период неопределенности.Долгосрочные инструменты: потенциал роста и его ценаДля тех, кто готов принять больший риск, длинные облигации открывают иные возможности. Доходность 10-летних ОФЗ находится на уровне около 15% — это перспективная точка входа для инвесторов с горизонтом в несколько лет. При дальнейшем снижении ключевой ставки стоимость таких бумаг может вырасти, принося не только купонный доход, но и прирост капитала от переоценки.Однако важно понимать риски. Длинные инструменты подвержены значительной волатильности. Если портфель опустится на 5, 10 или даже 20% инвестор должен быть готов пережить это без паники. Это в первую очередь история про долгосрочный подход — для тех, кто уверен, что деньги не понадобятся несколько лет, а просадка воспринимается как временное явление.От снижения ставки в первую очередь выигрывают секторы с высокой долговой нагрузкой — например, девелоперы. Возможность рефинансировать долг по более низкой ставке для таких компаний становится глотком свежего воздуха. Впрочем, на текущий момент сложно выделить сектор, который бы явно проигрывал от смягчения денежно-кредитной политики.Роль активного управленияВ условиях, когда приходится постоянно отслеживать изменения и корректировать позиции, ПИФы дают возможность делегировать задачу профессионалам. Управляющие команды регулярно пересматривают структуру портфелей, реагируют на сигналы рынка и перераспределяют активы между различными сегментами.Диверсификация через ПИФы особенно важна в рисковых сегментах.Возьмем, к примеру, фонды высокодоходных облигаций. Купить на весь портфель бумаги одного эмитента с высоким кредитным риском было бы безрассудно. Но когда в портфеле, скажем, 50 облигаций разных эмитентов, даже дефолт одного из них почти не отразится на общей доходности. Это классический пример того, как профессиональное управление помогает минимизировать индивидуальные риски.Практические шаги для инвестораКлючевой принцип — не пытаться "поймать" актив на развороте тренда. Это стратегия для казино, а не для систематического инвестирования. Даже если несколько раз угадать точку входа получится, рано или поздно вера в собственные способности приведет к принятию избыточного риска — и именно в этот момент рынок пойдет против ожиданий.Системное инвестирование согласно риск-профилю остается наиболее разумным подходом. Важно регулярно пересматривать портфель, но не слишком часто — одного раза в квартал обычно достаточно.Иногда бездействие и стоическое спокойствие — лучшее действие, особенно в период информационного шума.Триггерами для пересмотра структуры могут служить два типа событий. Субъективные — когда портфель перестает соответствовать целям. Например, если инвестор рассчитывает на результат выше ключевой ставки, но держит только короткие ОФЗ, имеет смысл "добавить риска". Объективные — когда актив исчерпал свой потенциал или изменились фундаментальные условия на рынке.Простой пример корректировки: консервативный портфель на 100% состоит из инструментов денежного рынка. Инвестор замечает, что облигации с переменным купоном скорректировались в цене на фоне волатильности. Он добавляет 30% таких облигаций через фонд — портфель остается консервативным и ликвидным, но потенциальная доходность повышается.Главное — оставаться в игреСнижение ключевой ставки — это период, требующий особого внимания к балансу между риском и доходностью. Инвестору важно четко определить свои цели, горизонт инвестирования и допустимый уровень волатильности.Избегайте главной ошибки — инвестировать не по своему риск-профилю. Не стоит заходить в рынок акций или длинных облигаций, если вы не готовы к просадкам. И самое главное: старайтесь как можно меньше эмоционально реагировать на внешний фон. Информационный поток разнонаправленный, часто полярный и спекулятивный.Гибкость, стратегический подход и диверсификация между инструментами разной срочности — вот что дает возможность адаптироваться к любым изменениям на рынке. Успех не в том, чтобы угадать следующий шаг ЦБ, а в том, чтобы построить портфель, способный работать при различных сценариях.Автор - Сергей Рогозин, Руководитель по развитию инвестиционных и специальных продуктов УК "Альфа-Капитал"

