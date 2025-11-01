Как инвестировать на падающей ставке: неожиданный совет

МОСКВА, 1 ноя – ПРАЙМ. В инвестициях в период снижения ставки важно сочетать гибкость, диверсификацию и стратегический подход.Российские инвесторы находятся в точке неопределенности. Центральный банк в сентябре начал "мягкую посадку" ключевой ставки. Однако траектория дальнейшего процесса остается под вопросом: насколько быстро и на сколько пунктов регулятор будет корректировать свою позицию в ближайшие месяцы?Перед держателями облигационных портфелей эта неопределенность ставит непростую задачу. С одной стороны, снижение ставки открывает перспективы роста стоимости длинных бумаг. С другой — рынок уже закладывает ожидания в цены, и реакция различных сегментов на решения регулятора происходит с разной скоростью. В такой среде успех зависит от способности инвестора оставаться гибким и грамотно балансировать между инструментами различной срочности.Как рынок реагирует на изменение ставкиНе все облигации одинаково чувствительны к действиям ЦБ. Первыми на изменение ставки откликаются инструменты денежного рынка — сделки РЕПО, депозиты овернайт. Следом калибруются короткие ОФЗ со сроком погашения до года-двух. Затем очередь доходит до среднесрочных и долгосрочных государственных бумаг, и замыкают цепочку корпоративные облигации первого и второго эшелонов. Дольше всего реагируют высокодоходные облигации — из-за низкой ликвидности изменения в их доходности происходят с заметным лагом.Впрочем, если решение ЦБ полностью соответствует ожиданиям рынка, драматических движений может и не произойти.Рынок начинает закладывать свои прогнозы задолго до официальных заседаний, и, если сюрпризов нет, эффект уже отражен в ценах. Реальные колебания возникают, когда регулятор неожиданно меняет риторику или действует не по сценарию консенсус-прогноза.В октябре индекс российских гособлигаций RGBI опустился ниже 113 пунктов впервые с конца июня, отразив коррекцию на фоне переоценки ожиданий участников рынка. При этом кривая доходности ОФЗ претерпела заметную трансформацию: доходность 10-летних бумаг выросла на 51 базисный пункт, что говорит о сохраняющейся осторожности инвесторов к длинным позициям.Краткосрочные инструменты: устойчивость в турбулентностиФонды денежного рынка и короткие облигации остаются относительно устойчивыми даже при резких колебаниях ставки. Ведь чем короче инструмент, тем меньше вопросов к способности эмитента исполнять обязательства. Если с компанией или государством сегодня все в порядке, с высокой вероятностью через полгода ситуация сохранится. А вот на горизонте 10 лет — уже вопрос.Короткие бумаги имеют более предсказуемые денежные потоки, в них заложены минимальные процентный, кредитный и риск ликвидности. Это делает их привлекательными для тех, кто не готов наблюдать просадки в портфеле, нуждается в высокой ликвидности или копит средства на значимую покупку в обозримой перспективе.В текущих условиях фонды денежного рынка дают возможность размещать средства под ставки на уровне 16,5% годовых. Для консервативных инвесторов это способ сохранить капитал в период неопределенности.Долгосрочные инструменты: потенциал роста и его ценаДля тех, кто готов принять больший риск, длинные облигации открывают иные возможности. Доходность 10-летних ОФЗ находится на уровне около 15% — это перспективная точка входа для инвесторов с горизонтом в несколько лет. При дальнейшем снижении ключевой ставки стоимость таких бумаг может вырасти, принося не только купонный доход, но и прирост капитала от переоценки.Однако важно понимать риски. Длинные инструменты подвержены значительной волатильности. Если портфель опустится на 5, 10 или даже 20% инвестор должен быть готов пережить это без паники. Это в первую очередь история про долгосрочный подход — для тех, кто уверен, что деньги не понадобятся несколько лет, а просадка воспринимается как временное явление.От снижения ставки в первую очередь выигрывают секторы с высокой долговой нагрузкой — например, девелоперы. Возможность рефинансировать долг по более низкой ставке для таких компаний становится глотком свежего воздуха. Впрочем, на текущий момент сложно выделить сектор, который бы явно проигрывал от смягчения денежно-кредитной политики.Роль активного управленияВ условиях, когда приходится постоянно отслеживать изменения и корректировать позиции, ПИФы дают возможность делегировать задачу профессионалам. Управляющие команды регулярно пересматривают структуру портфелей, реагируют на сигналы рынка и перераспределяют активы между различными сегментами.Диверсификация через ПИФы особенно важна в рисковых сегментах.Возьмем, к примеру, фонды высокодоходных облигаций. Купить на весь портфель бумаги одного эмитента с высоким кредитным риском было бы безрассудно. Но когда в портфеле, скажем, 50 облигаций разных эмитентов, даже дефолт одного из них почти не отразится на общей доходности. Это классический пример того, как профессиональное управление помогает минимизировать индивидуальные риски.Практические шаги для инвестораКлючевой принцип — не пытаться "поймать" актив на развороте тренда. Это стратегия для казино, а не для систематического инвестирования. Даже если несколько раз угадать точку входа получится, рано или поздно вера в собственные способности приведет к принятию избыточного риска — и именно в этот момент рынок пойдет против ожиданий.Системное инвестирование согласно риск-профилю остается наиболее разумным подходом. Важно регулярно пересматривать портфель, но не слишком часто — одного раза в квартал обычно достаточно.Иногда бездействие и стоическое спокойствие — лучшее действие, особенно в период информационного шума.Триггерами для пересмотра структуры могут служить два типа событий. Субъективные — когда портфель перестает соответствовать целям. Например, если инвестор рассчитывает на результат выше ключевой ставки, но держит только короткие ОФЗ, имеет смысл "добавить риска". Объективные — когда актив исчерпал свой потенциал или изменились фундаментальные условия на рынке.Простой пример корректировки: консервативный портфель на 100% состоит из инструментов денежного рынка. Инвестор замечает, что облигации с переменным купоном скорректировались в цене на фоне волатильности. Он добавляет 30% таких облигаций через фонд — портфель остается консервативным и ликвидным, но потенциальная доходность повышается.Главное — оставаться в игреСнижение ключевой ставки — это период, требующий особого внимания к балансу между риском и доходностью. Инвестору важно четко определить свои цели, горизонт инвестирования и допустимый уровень волатильности.Избегайте главной ошибки — инвестировать не по своему риск-профилю. Не стоит заходить в рынок акций или длинных облигаций, если вы не готовы к просадкам. И самое главное: старайтесь как можно меньше эмоционально реагировать на внешний фон. Информационный поток разнонаправленный, часто полярный и спекулятивный.Гибкость, стратегический подход и диверсификация между инструментами разной срочности — вот что дает возможность адаптироваться к любым изменениям на рынке. Успех не в том, чтобы угадать следующий шаг ЦБ, а в том, чтобы построить портфель, способный работать при различных сценариях.Автор - Сергей Рогозин, Руководитель по развитию инвестиционных и специальных продуктов УК "Альфа-Капитал"
МОСКВА, 1 ноя – ПРАЙМ. В инвестициях в период снижения ставки важно сочетать гибкость, диверсификацию и стратегический подход.
Российские инвесторы находятся в точке неопределенности. Центральный банк в сентябре начал "мягкую посадку" ключевой ставки. Однако траектория дальнейшего процесса остается под вопросом: насколько быстро и на сколько пунктов регулятор будет корректировать свою позицию в ближайшие месяцы?
"Ставка на золото": к чему готовится Центробанк
27 октября, 07:07
Перед держателями облигационных портфелей эта неопределенность ставит непростую задачу. С одной стороны, снижение ставки открывает перспективы роста стоимости длинных бумаг. С другой — рынок уже закладывает ожидания в цены, и реакция различных сегментов на решения регулятора происходит с разной скоростью. В такой среде успех зависит от способности инвестора оставаться гибким и грамотно балансировать между инструментами различной срочности.
Как рынок реагирует на изменение ставки
Не все облигации одинаково чувствительны к действиям ЦБ. Первыми на изменение ставки откликаются инструменты денежного рынка — сделки РЕПО, депозиты овернайт. Следом калибруются короткие ОФЗ со сроком погашения до года-двух. Затем очередь доходит до среднесрочных и долгосрочных государственных бумаг, и замыкают цепочку корпоративные облигации первого и второго эшелонов. Дольше всего реагируют высокодоходные облигации — из-за низкой ликвидности изменения в их доходности происходят с заметным лагом.
Впрочем, если решение ЦБ полностью соответствует ожиданиям рынка, драматических движений может и не произойти.
Рынок начинает закладывать свои прогнозы задолго до официальных заседаний, и, если сюрпризов нет, эффект уже отражен в ценах. Реальные колебания возникают, когда регулятор неожиданно меняет риторику или действует не по сценарию консенсус-прогноза.
В октябре индекс российских гособлигаций RGBI опустился ниже 113 пунктов впервые с конца июня, отразив коррекцию на фоне переоценки ожиданий участников рынка. При этом кривая доходности ОФЗ претерпела заметную трансформацию: доходность 10-летних бумаг выросла на 51 базисный пункт, что говорит о сохраняющейся осторожности инвесторов к длинным позициям.
Краткосрочные инструменты: устойчивость в турбулентности
Фонды денежного рынка и короткие облигации остаются относительно устойчивыми даже при резких колебаниях ставки. Ведь чем короче инструмент, тем меньше вопросов к способности эмитента исполнять обязательства. Если с компанией или государством сегодня все в порядке, с высокой вероятностью через полгода ситуация сохранится. А вот на горизонте 10 лет — уже вопрос.
Короткие бумаги имеют более предсказуемые денежные потоки, в них заложены минимальные процентный, кредитный и риск ликвидности. Это делает их привлекательными для тех, кто не готов наблюдать просадки в портфеле, нуждается в высокой ликвидности или копит средства на значимую покупку в обозримой перспективе.
В текущих условиях фонды денежного рынка дают возможность размещать средства под ставки на уровне 16,5% годовых. Для консервативных инвесторов это способ сохранить капитал в период неопределенности.
Долгосрочные инструменты: потенциал роста и его цена
Для тех, кто готов принять больший риск, длинные облигации открывают иные возможности. Доходность 10-летних ОФЗ находится на уровне около 15% — это перспективная точка входа для инвесторов с горизонтом в несколько лет. При дальнейшем снижении ключевой ставки стоимость таких бумаг может вырасти, принося не только купонный доход, но и прирост капитала от переоценки.
Однако важно понимать риски. Длинные инструменты подвержены значительной волатильности. Если портфель опустится на 5, 10 или даже 20% инвестор должен быть готов пережить это без паники. Это в первую очередь история про долгосрочный подход — для тех, кто уверен, что деньги не понадобятся несколько лет, а просадка воспринимается как временное явление.
От снижения ставки в первую очередь выигрывают секторы с высокой долговой нагрузкой — например, девелоперы. Возможность рефинансировать долг по более низкой ставке для таких компаний становится глотком свежего воздуха. Впрочем, на текущий момент сложно выделить сектор, который бы явно проигрывал от смягчения денежно-кредитной политики.
Роль активного управления
В условиях, когда приходится постоянно отслеживать изменения и корректировать позиции, ПИФы дают возможность делегировать задачу профессионалам. Управляющие команды регулярно пересматривают структуру портфелей, реагируют на сигналы рынка и перераспределяют активы между различными сегментами.
Диверсификация через ПИФы особенно важна в рисковых сегментах.
Возьмем, к примеру, фонды высокодоходных облигаций. Купить на весь портфель бумаги одного эмитента с высоким кредитным риском было бы безрассудно. Но когда в портфеле, скажем, 50 облигаций разных эмитентов, даже дефолт одного из них почти не отразится на общей доходности. Это классический пример того, как профессиональное управление помогает минимизировать индивидуальные риски.
Практические шаги для инвестора
Ключевой принцип — не пытаться "поймать" актив на развороте тренда. Это стратегия для казино, а не для систематического инвестирования. Даже если несколько раз угадать точку входа получится, рано или поздно вера в собственные способности приведет к принятию избыточного риска — и именно в этот момент рынок пойдет против ожиданий.
Системное инвестирование согласно риск-профилю остается наиболее разумным подходом. Важно регулярно пересматривать портфель, но не слишком часто — одного раза в квартал обычно достаточно.
Иногда бездействие и стоическое спокойствие — лучшее действие, особенно в период информационного шума.
Триггерами для пересмотра структуры могут служить два типа событий. Субъективные — когда портфель перестает соответствовать целям. Например, если инвестор рассчитывает на результат выше ключевой ставки, но держит только короткие ОФЗ, имеет смысл "добавить риска". Объективные — когда актив исчерпал свой потенциал или изменились фундаментальные условия на рынке.
Простой пример корректировки: консервативный портфель на 100% состоит из инструментов денежного рынка. Инвестор замечает, что облигации с переменным купоном скорректировались в цене на фоне волатильности. Он добавляет 30% таких облигаций через фонд — портфель остается консервативным и ликвидным, но потенциальная доходность повышается.
Главное — оставаться в игре
Снижение ключевой ставки — это период, требующий особого внимания к балансу между риском и доходностью. Инвестору важно четко определить свои цели, горизонт инвестирования и допустимый уровень волатильности.
Избегайте главной ошибки — инвестировать не по своему риск-профилю. Не стоит заходить в рынок акций или длинных облигаций, если вы не готовы к просадкам. И самое главное: старайтесь как можно меньше эмоционально реагировать на внешний фон. Информационный поток разнонаправленный, часто полярный и спекулятивный.
Гибкость, стратегический подход и диверсификация между инструментами разной срочности — вот что дает возможность адаптироваться к любым изменениям на рынке. Успех не в том, чтобы угадать следующий шаг ЦБ, а в том, чтобы построить портфель, способный работать при различных сценариях.
Автор - Сергей Рогозин, Руководитель по развитию инвестиционных и специальных продуктов УК "Альфа-Капитал"
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.