Ставка RUONIA выросла до 16,29 процента

2025-11-01T14:54+0300

финансы

банки

банк россия

МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Индикативная рублевая депозитная ставка овернайт российского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) в пятницу, 31 октября, выросла на 0,02 процентного пункта и составила 16,29%, следует из сообщения на сайте Банка России. В расчете ставки учитывались сделки общим объемом 355,75 миллиарда рублей. RUONIA отражает оценку стоимости необеспеченного заимствования банков с минимальным кредитным риском. Ставку рассчитывает Банк России по методике, разработанной Национальной валютной ассоциацией (НВА) совместно с ЦБ, на основании информации о депозитных сделках банков-участников между собой. Список банков-участников RUONIA формируется НВА и в настоящее время включает порядка 30 кредитных организаций. Банк России использует ставку RUONIA как один из индикаторов при анализе эффективности своей процентной политики.

финансы, банки, банк россия