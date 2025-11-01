https://1prime.ru/20251101/sud-864124506.html

В Тюмени с директора спортцентра взыскали более 11 миллионов рублей

В Тюмени с директора спортцентра взыскали более 11 миллионов рублей

общество

бизнес

ТЮМЕНЬ, 1 ноя – ПРАЙМ. Суд в Тюмени взыскал с директора областного центра зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" более 11 миллионов рублей, так как он не смог подтвердить законность их получения, сообщили в пресс-службе судебной системы Тюменской области. "Суд рассмотрел гражданское дело по иску и. о. прокурора Тюменской области к директору ГАУ ТО "Областной центр зимних видов спорта "Жемчужина Сибири"" о взыскании в доход государства денежных средств, законность которых не подтверждена. Суд удовлетворил исковые требования и взыскал в доход Российской Федерации 11 300 850 рублей, а также в доход Тюмени госпошлину в размере 91 553 рубля", - сказано в сообщении. В прокуратуре Тюменской области пояснили, что денежные средства в сумме, превышающей совокупный доход директора государственного автономного учреждения Тюменской области и его супруги за отчетный 2023 год и предшествующие два года, на банковский счет руководителя поступили в 2023 году. Решение суда в законную силу не вступило.

2025

