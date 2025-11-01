Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Назван самый подорожавший в мире товар в октябре - 01.11.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Самым подорожавшим товаром в мире в октябре стал кобальт, а самым подешевевшим - апельсиновый сок, следует из данных ICE Futures, CME Group и Шанхайской биржи металлов, которые проанализировало РИА Новости. Так, стоимость кобальта, который широко применяется для изготовления стали и электрических аккумуляторов, в середине осени увеличилась на 28,5% в месячном выражении. Среди металлов также значительно прибавили в цене палладий - на 15,8% и литий - на 9,5%. Сильнее всего среди сельскохозяйственной продукции в прошлом месяце подорожали соя - на 8,2%, кофе сорта робуста - на 7,3% и кофе сорта арабика - на 3,8%. Наиболее заметно среди энергетических товаров прибавил в цене природный газ в США - сразу 19,4%. В тройку также вошли дизельное топливо, стоимость которого увеличилась на лондонской бирже на 7,6%, и топочный мазут с ростом на 6,9%. В то же время самым подешевевшим в мире товаром в октябре стал апельсиновый сок - цены на него рухнули на 23,3% в месячном выражении. Значительно просела стоимость свинины (-18%), а также неодима (на 13,4%).        
06:17 01.11.2025
 
Назван самый подорожавший в мире товар в октябре

Названы самые подорожавшие товары в мире в октябре

МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Самым подорожавшим товаром в мире в октябре стал кобальт, а самым подешевевшим - апельсиновый сок, следует из данных ICE Futures, CME Group и Шанхайской биржи металлов, которые проанализировало РИА Новости.
Так, стоимость кобальта, который широко применяется для изготовления стали и электрических аккумуляторов, в середине осени увеличилась на 28,5% в месячном выражении. Среди металлов также значительно прибавили в цене палладий - на 15,8% и литий - на 9,5%.
Сильнее всего среди сельскохозяйственной продукции в прошлом месяце подорожали соя - на 8,2%, кофе сорта робуста - на 7,3% и кофе сорта арабика - на 3,8%.
Наиболее заметно среди энергетических товаров прибавил в цене природный газ в США - сразу 19,4%. В тройку также вошли дизельное топливо, стоимость которого увеличилась на лондонской бирже на 7,6%, и топочный мазут с ростом на 6,9%.
В то же время самым подешевевшим в мире товаром в октябре стал апельсиновый сок - цены на него рухнули на 23,3% в месячном выражении. Значительно просела стоимость свинины (-18%), а также неодима (на 13,4%).
 
 
 
 
 
