"Это недоразумение": в Германии напомнили Трампу о словах Путина
Генерал Виттман: Трамп сделал заявление о ядерных испытаниях из-за недоразумения
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Evan Vucci
МОСКВА, 1 ноября — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп выступил с заявлением о "немедленном" запуске ядерных испытаний из-за недопонимания слов российского президента Владимира Путина. Такое мнение выразил бригадный генерал Бундесвера Клаус Виттан в интервью для немецкой газеты Die Welt.
Генерал считает, что заявление Трампа можно рассматривать и как шанс на возобновление переговоров по контролю над вооружением, опираясь на предыдущие соглашения с Россией.
"Возможно, это новый подход к возвращению к переговорам по контролю над вооружениями в соответствии с предложением России, поступившим несколько дней или недель назад", — сказал Виттман.
26 октября президент России Владимир Путин сообщил, что завершено тестирование крылатой ракеты "Буревестник" с ядерной энергетической установкой, обладающей неограниченной дальностью. Начальник Генштаба Валерий Герасимов в своем докладе добавил, что ракета успешно обошла средства противоракетной и противовоздушной обороны и совершила испытательный полет на дистанцию в 14 тысяч километров, при этом это не предел её возможностей.
В четверг Дональд Трамп приказал немедленно приступить к испытаниям ядерного оружия, преподнеся это как ответ на аналогичные программы других стран. На фоне сообщений о том, что могло произойти недопонимание, Трамп заявил, что он осведомлен о действиях США.
Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что мораторий на ядерные испытания по-прежнему действует. Исполнительный секретарь Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Роберт Флойд выразил мнение, что любые ядерные испытания могут дестабилизировать международную обстановку и безопасность.
До этого Владимир Путин сообщил о готовности России и после 5 февраля 2026 года придерживаться условий Договора о стратегических наступательных вооружениях на протяжении одного года. Он уточнил, что при соблюдении ДСНВ успех возможен лишь при аналогичных действиях со стороны США. Дональд Трамп поддержал такую инициативу российского лидера, назвав её разумной.