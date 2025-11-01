Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Это недоразумение": в Германии напомнили Трампу о словах Путина - 01.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251101/tramp-864116134.html
"Это недоразумение": в Германии напомнили Трампу о словах Путина
"Это недоразумение": в Германии напомнили Трампу о словах Путина - 01.11.2025, ПРАЙМ
"Это недоразумение": в Германии напомнили Трампу о словах Путина
Президент США Дональд Трамп выступил с заявлением о "немедленном" запуске ядерных испытаний из-за недопонимания слов российского президента Владимира Путина... | 01.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-01T06:17+0300
2025-11-01T06:17+0300
общество
сша
дональд трамп
владимир путин
валерий герасимов
бундесвер
die welt
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/1b/863967323_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_5bce95edb7e5379bdc4fd0b9840c3926.jpg
МОСКВА, 1 ноября — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп выступил с заявлением о "немедленном" запуске ядерных испытаний из-за недопонимания слов российского президента Владимира Путина. Такое мнение выразил бригадный генерал Бундесвера Клаус Виттан в интервью для немецкой газеты Die Welt. "Трамп говорит, что мы (Американцы. — Прим. Ред.) хотим сделать тоже самое, что и все остальные. Но это какое-то недоразумение, потому что Путин говорил не о ядерном испытании, а о испытании ракеты-носителя", — пояснил он. Генерал считает, что заявление Трампа можно рассматривать и как шанс на возобновление переговоров по контролю над вооружением, опираясь на предыдущие соглашения с Россией. "Возможно, это новый подход к возвращению к переговорам по контролю над вооружениями в соответствии с предложением России, поступившим несколько дней или недель назад", — сказал Виттман. 26 октября президент России Владимир Путин сообщил, что завершено тестирование крылатой ракеты "Буревестник" с ядерной энергетической установкой, обладающей неограниченной дальностью. Начальник Генштаба Валерий Герасимов в своем докладе добавил, что ракета успешно обошла средства противоракетной и противовоздушной обороны и совершила испытательный полет на дистанцию в 14 тысяч километров, при этом это не предел её возможностей. В четверг Дональд Трамп приказал немедленно приступить к испытаниям ядерного оружия, преподнеся это как ответ на аналогичные программы других стран. На фоне сообщений о том, что могло произойти недопонимание, Трамп заявил, что он осведомлен о действиях США. Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что мораторий на ядерные испытания по-прежнему действует. Исполнительный секретарь Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Роберт Флойд выразил мнение, что любые ядерные испытания могут дестабилизировать международную обстановку и безопасность. До этого Владимир Путин сообщил о готовности России и после 5 февраля 2026 года придерживаться условий Договора о стратегических наступательных вооружениях на протяжении одного года. Он уточнил, что при соблюдении ДСНВ успех возможен лишь при аналогичных действиях со стороны США. Дональд Трамп поддержал такую инициативу российского лидера, назвав её разумной.
https://1prime.ru/20251101/ukraina-864115974.html
https://1prime.ru/20251031/ispytaniya-864088886.html
https://1prime.ru/20251027/zelenskiy-863996220.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/1b/863967323_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_143491d7979bcf4b9f1fc3c895f92068.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , сша, дональд трамп, владимир путин, валерий герасимов, бундесвер, die welt
Общество , США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Бундесвер, Die Welt
06:17 01.11.2025
 
"Это недоразумение": в Германии напомнили Трампу о словах Путина

Генерал Виттман: Трамп сделал заявление о ядерных испытаниях из-за недоразумения

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 01.11.2025
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Evan Vucci
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 1 ноября — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп выступил с заявлением о "немедленном" запуске ядерных испытаний из-за недопонимания слов российского президента Владимира Путина. Такое мнение выразил бригадный генерал Бундесвера Клаус Виттан в интервью для немецкой газеты Die Welt.
"Трамп говорит, что мы (Американцы. — Прим. Ред.) хотим сделать тоже самое, что и все остальные. Но это какое-то недоразумение, потому что Путин говорил не о ядерном испытании, а о испытании ракеты-носителя", — пояснил он.
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 01.11.2025
"Это просто катастрофа": в Киеве сделали громкое заявление
06:00
Генерал считает, что заявление Трампа можно рассматривать и как шанс на возобновление переговоров по контролю над вооружением, опираясь на предыдущие соглашения с Россией.
"Возможно, это новый подход к возвращению к переговорам по контролю над вооружениями в соответствии с предложением России, поступившим несколько дней или недель назад", — сказал Виттман.
26 октября президент России Владимир Путин сообщил, что завершено тестирование крылатой ракеты "Буревестник" с ядерной энергетической установкой, обладающей неограниченной дальностью. Начальник Генштаба Валерий Герасимов в своем докладе добавил, что ракета успешно обошла средства противоракетной и противовоздушной обороны и совершила испытательный полет на дистанцию в 14 тысяч километров, при этом это не предел её возможностей.
Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник» - ПРАЙМ, 1920, 31.10.2025
В Британии назвали серьезную ошибку США после испытаний "Буревестника"
Вчера, 07:26
В четверг Дональд Трамп приказал немедленно приступить к испытаниям ядерного оружия, преподнеся это как ответ на аналогичные программы других стран. На фоне сообщений о том, что могло произойти недопонимание, Трамп заявил, что он осведомлен о действиях США.
Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что мораторий на ядерные испытания по-прежнему действует. Исполнительный секретарь Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Роберт Флойд выразил мнение, что любые ядерные испытания могут дестабилизировать международную обстановку и безопасность.
До этого Владимир Путин сообщил о готовности России и после 5 февраля 2026 года придерживаться условий Договора о стратегических наступательных вооружениях на протяжении одного года. Он уточнил, что при соблюдении ДСНВ успех возможен лишь при аналогичных действиях со стороны США. Дональд Трамп поддержал такую инициативу российского лидера, назвав её разумной.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 27.10.2025
Журналист высмеял Зеленского после успеха России с "Буревестником"
27 октября, 22:58
 
ОбществоСШАДональд ТрампВладимир ПутинВалерий ГерасимовБундесверDie Welt
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала