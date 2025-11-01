https://1prime.ru/20251101/tsb-864121873.html
ЦБ рекомендовал банкам усилить контроль за идентификацией
МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Банк России рекомендует кредитным организациям усилить контроль за процедурой идентификации для противодействия дропперам, сообщается на сайте регулятора. "Регулятор рекомендует банкам усилить контроль за процедурой идентификации для противодействия дропперам", - говорится в сообщении. "Банкам следует так выстроить работу, чтобы активировать платежные карты, оформляемые в рамках зарплатных проектов, мог только их настоящий владелец после завершения процедуры идентификации", - поясняет регулятор. Отмечается, что такая процедура необходима для того, чтобы исключить возможность использования карт "недобросовестными субъектами". А кредитной организации, которая привлекает новых клиентов и открывает им карты с помощью посредника, надо убедиться, что для каждого клиента оформлены все необходимые документы и нет подлога, подчеркивает ЦБ. Кроме того, банки должны определять офисы и подразделения, в которых выявляются повышенные риски открытия счетов дропперами, и усилить контроль за этими офисами и подразделениями. Сам же факт личного присутствия человека, на имя которого открывается банковский счет, можно перепроверять с помощью систем фото- и видеофиксации, заключили в ЦБ.
