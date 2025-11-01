Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ рекомендовал банкам усилить контроль за идентификацией - 01.11.2025
ЦБ рекомендовал банкам усилить контроль за идентификацией
ЦБ рекомендовал банкам усилить контроль за идентификацией - 01.11.2025
ЦБ рекомендовал банкам усилить контроль за идентификацией
Банк России рекомендует кредитным организациям усилить контроль за процедурой идентификации для противодействия дропперам, сообщается на сайте регулятора. | 01.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-01T11:56+0300
2025-11-01T11:56+0300
финансы
банки
россия
банк россии
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859617543_0:136:2661:1633_1920x0_80_0_0_46e2ffb2089946555cc5b8a3571eef7b.jpg
МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Банк России рекомендует кредитным организациям усилить контроль за процедурой идентификации для противодействия дропперам, сообщается на сайте регулятора. "Регулятор рекомендует банкам усилить контроль за процедурой идентификации для противодействия дропперам", - говорится в сообщении. "Банкам следует так выстроить работу, чтобы активировать платежные карты, оформляемые в рамках зарплатных проектов, мог только их настоящий владелец после завершения процедуры идентификации", - поясняет регулятор. Отмечается, что такая процедура необходима для того, чтобы исключить возможность использования карт "недобросовестными субъектами". А кредитной организации, которая привлекает новых клиентов и открывает им карты с помощью посредника, надо убедиться, что для каждого клиента оформлены все необходимые документы и нет подлога, подчеркивает ЦБ. Кроме того, банки должны определять офисы и подразделения, в которых выявляются повышенные риски открытия счетов дропперами, и усилить контроль за этими офисами и подразделениями. Сам же факт личного присутствия человека, на имя которого открывается банковский счет, можно перепроверять с помощью систем фото- и видеофиксации, заключили в ЦБ.
финансы, банки, россия, банк россии
Финансы, Банки, РОССИЯ, Банк России
11:56 01.11.2025
 
ЦБ рекомендовал банкам усилить контроль за идентификацией

ЦБ призвал банки усилить контроль за идентификацией для противодействия дропперам

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 01.11.2025
Здание Центрального банка РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Банк России рекомендует кредитным организациям усилить контроль за процедурой идентификации для противодействия дропперам, сообщается на сайте регулятора.
"Регулятор рекомендует банкам усилить контроль за процедурой идентификации для противодействия дропперам", - говорится в сообщении.
"Банкам следует так выстроить работу, чтобы активировать платежные карты, оформляемые в рамках зарплатных проектов, мог только их настоящий владелец после завершения процедуры идентификации", - поясняет регулятор.
Отмечается, что такая процедура необходима для того, чтобы исключить возможность использования карт "недобросовестными субъектами".
А кредитной организации, которая привлекает новых клиентов и открывает им карты с помощью посредника, надо убедиться, что для каждого клиента оформлены все необходимые документы и нет подлога, подчеркивает ЦБ.
Кроме того, банки должны определять офисы и подразделения, в которых выявляются повышенные риски открытия счетов дропперами, и усилить контроль за этими офисами и подразделениями.
Сам же факт личного присутствия человека, на имя которого открывается банковский счет, можно перепроверять с помощью систем фото- и видеофиксации, заключили в ЦБ.
 
Заголовок открываемого материала