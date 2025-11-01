Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ рассказал об итогах акции "Монетная неделя" - 01.11.2025
ЦБ рассказал об итогах акции "Монетная неделя"
ЦБ рассказал об итогах акции "Монетная неделя"
Акция "Монетная неделя" помогла вернуть в оборот более 56 миллионов монет на общую сумму в 245 миллионов рублей, сообщает Банк России.
2025-11-01T12:49+0300
2025-11-01T13:12+0300
12:49 01.11.2025 (обновлено: 13:12 01.11.2025)
 
ЦБ рассказал об итогах акции "Монетная неделя"

Акция "Монетная неделя" помогла вернуть в оборот более 56 миллионов монет

МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Акция "Монетная неделя" помогла вернуть в оборот более 56 миллионов монет на общую сумму в 245 миллионов рублей, сообщает Банк России.
"Благодаря акции, которая завершилась в октябре этого года, в оборот вернулось более 56 миллионов монет почти на 245 миллионов рублей. Это максимальный результат начиная с 2023 года, когда прошла первая "Монетная неделя", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что по весу в рамках "Монетной недели" вернулось в оборот 250 тонн мелочи.
Всего в ходе пяти акций жители страны вернули в обращение более 215 миллионов монет почти на 956 миллионов рублей. Вес сданной мелочи – свыше 962 тонн. Это примерно столько же, сколько кассовый центр Банка России в Москве выдает банкам в течение года, отмечает регулятор.
Некоторые банки и магазины продолжают принимать монеты для обмена на банкноты или зачисления на счет и после окончания акции, уточнили там.
"К тому же для возврата монет в обращение необязательно ждать особого случая – нужно просто оплачивать ими товары и услуги", - отмечает ЦБ.
Акция "Монетная неделя" проходила с 22 сентября по 4 октября, в ней участвовали не только банки, но и сетевые магазины. В рамках нее можно было обменять мелочь на бумажные деньги или зачислить сумму на свой счет.
 
