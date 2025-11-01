https://1prime.ru/20251101/tsb-864122282.html
ЦБ рассказал об итогах акции "Монетная неделя"
ЦБ рассказал об итогах акции "Монетная неделя" - 01.11.2025, ПРАЙМ
ЦБ рассказал об итогах акции "Монетная неделя"
Акция "Монетная неделя" помогла вернуть в оборот более 56 миллионов монет на общую сумму в 245 миллионов рублей, сообщает Банк России. | 01.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-01T12:49+0300
2025-11-01T12:49+0300
2025-11-01T13:12+0300
финансы
россия
банк россии
банки
москва
банк россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859577114_0:148:3115:1900_1920x0_80_0_0_4894b34aba3f9d4e536b3a27de28e9b6.jpg
МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Акция "Монетная неделя" помогла вернуть в оборот более 56 миллионов монет на общую сумму в 245 миллионов рублей, сообщает Банк России. "Благодаря акции, которая завершилась в октябре этого года, в оборот вернулось более 56 миллионов монет почти на 245 миллионов рублей. Это максимальный результат начиная с 2023 года, когда прошла первая "Монетная неделя", - говорится в сообщении.Также отмечается, что по весу в рамках "Монетной недели" вернулось в оборот 250 тонн мелочи.Всего в ходе пяти акций жители страны вернули в обращение более 215 миллионов монет почти на 956 миллионов рублей. Вес сданной мелочи – свыше 962 тонн. Это примерно столько же, сколько кассовый центр Банка России в Москве выдает банкам в течение года, отмечает регулятор.Некоторые банки и магазины продолжают принимать монеты для обмена на банкноты или зачисления на счет и после окончания акции, уточнили там."К тому же для возврата монет в обращение необязательно ждать особого случая – нужно просто оплачивать ими товары и услуги", - отмечает ЦБ.Акция "Монетная неделя" проходила с 22 сентября по 4 октября, в ней участвовали не только банки, но и сетевые магазины. В рамках нее можно было обменять мелочь на бумажные деньги или зачислить сумму на свой счет.
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859577114_192:0:2923:2048_1920x0_80_0_0_3c531703a6c04a5d8224562927395932.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, россия, банк россии, банки, москва, банк россия
Финансы, РОССИЯ, Банк России, Банки, МОСКВА, банк Россия
ЦБ рассказал об итогах акции "Монетная неделя"
Акция "Монетная неделя" помогла вернуть в оборот более 56 миллионов монет
МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ.
Акция "Монетная неделя" помогла вернуть в оборот более 56 миллионов монет на общую сумму в 245 миллионов рублей, сообщает
Банк России.
"Благодаря акции, которая завершилась в октябре этого года, в оборот вернулось более 56 миллионов монет почти на 245 миллионов рублей. Это максимальный результат начиная с 2023 года, когда прошла первая "Монетная неделя", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что по весу в рамках "Монетной недели" вернулось в оборот 250 тонн мелочи.
Всего в ходе пяти акций жители страны вернули в обращение более 215 миллионов монет почти на 956 миллионов рублей. Вес сданной мелочи – свыше 962 тонн. Это примерно столько же, сколько кассовый центр Банка России
в Москве
выдает банкам в течение года, отмечает регулятор.
Некоторые банки и магазины продолжают принимать монеты для обмена на банкноты или зачисления на счет и после окончания акции, уточнили там.
"К тому же для возврата монет в обращение необязательно ждать особого случая – нужно просто оплачивать ими товары и услуги", - отмечает ЦБ.
Акция "Монетная неделя" проходила с 22 сентября по 4 октября, в ней участвовали не только банки, но и сетевые магазины. В рамках нее можно было обменять мелочь на бумажные деньги или зачислить сумму на свой счет.