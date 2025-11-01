https://1prime.ru/20251101/tsb-864122282.html

ЦБ рассказал об итогах акции "Монетная неделя"

МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Акция "Монетная неделя" помогла вернуть в оборот более 56 миллионов монет на общую сумму в 245 миллионов рублей, сообщает Банк России. "Благодаря акции, которая завершилась в октябре этого года, в оборот вернулось более 56 миллионов монет почти на 245 миллионов рублей. Это максимальный результат начиная с 2023 года, когда прошла первая "Монетная неделя", - говорится в сообщении.Также отмечается, что по весу в рамках "Монетной недели" вернулось в оборот 250 тонн мелочи.Всего в ходе пяти акций жители страны вернули в обращение более 215 миллионов монет почти на 956 миллионов рублей. Вес сданной мелочи – свыше 962 тонн. Это примерно столько же, сколько кассовый центр Банка России в Москве выдает банкам в течение года, отмечает регулятор.Некоторые банки и магазины продолжают принимать монеты для обмена на банкноты или зачисления на счет и после окончания акции, уточнили там."К тому же для возврата монет в обращение необязательно ждать особого случая – нужно просто оплачивать ими товары и услуги", - отмечает ЦБ.Акция "Монетная неделя" проходила с 22 сентября по 4 октября, в ней участвовали не только банки, но и сетевые магазины. В рамках нее можно было обменять мелочь на бумажные деньги или зачислить сумму на свой счет.

