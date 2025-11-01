https://1prime.ru/20251101/ukraina-864115974.html

"Это просто катастрофа": в Киеве сделали громкое заявление

"Это просто катастрофа": в Киеве сделали громкое заявление

"Это просто катастрофа": в Киеве сделали громкое заявление

Украинский экономист, профессор Андрей Длигач, в разговоре с телеканалом Новини.LIVE выразил обеспокоенность тем, что Украина находится на грани экономического... | 01.11.2025

МОСКВА, 1 ноября — ПРАЙМ. Украинский экономист, профессор Андрей Длигач, в разговоре с телеканалом Новини.LIVE выразил обеспокоенность тем, что Украина находится на грани экономического кризиса из-за бюджетного дефицита, который превышает 20 миллиардов долларов. "Украина на пороге экономической катастрофы. Мы обеспечиваем себя меньше, чем на половину, у нас долги больше ста процентов от ВВП", — заявил он. Эксперт отмечает, что в будущем году ожидается бюджетный дефицит в размере 20 миллиардов долларов, что может усугубить экономические проблемы страны. "На следующий год министерство финансов недосчитается уже двадцати миллиардов в государственном бюджете", — пояснил Длигач. Британский журнал Economist сообщал, что в феврале 2026 года Украина может столкнуться с нехваткой финансов на ведение военных действий, так как два источника финансирования — Соединенные Штаты и кредиты иссякают, а европейские страны не могут прийти к согласию. Издание указало, что к концу 2025 года общая сумма оборонных бюджетов Украины и иностранной помощи достигнет около 360 миллиардов долларов, а еще четыре года войны потребуют от Киева дополнительно 390 миллиардов долларов.

