"Это просто катастрофа": в Киеве сделали громкое заявление - 01.11.2025
"Это просто катастрофа": в Киеве сделали громкое заявление
"Это просто катастрофа": в Киеве сделали громкое заявление - 01.11.2025, ПРАЙМ
"Это просто катастрофа": в Киеве сделали громкое заявление
Украинский экономист, профессор Андрей Длигач, в разговоре с телеканалом Новини.LIVE выразил обеспокоенность тем, что Украина находится на грани экономического... | 01.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-01T06:00+0300
2025-11-01T06:00+0300
мировая экономика
финансы
украина
киев
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/51/841315134_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_f8f07a9c0f04769b8ae087333f58084f.jpg
МОСКВА, 1 ноября — ПРАЙМ. Украинский экономист, профессор Андрей Длигач, в разговоре с телеканалом Новини.LIVE выразил обеспокоенность тем, что Украина находится на грани экономического кризиса из-за бюджетного дефицита, который превышает 20 миллиардов долларов. "Украина на пороге экономической катастрофы. Мы обеспечиваем себя меньше, чем на половину, у нас долги больше ста процентов от ВВП", — заявил он. Эксперт отмечает, что в будущем году ожидается бюджетный дефицит в размере 20 миллиардов долларов, что может усугубить экономические проблемы страны. "На следующий год министерство финансов недосчитается уже двадцати миллиардов в государственном бюджете", — пояснил Длигач. Британский журнал Economist сообщал, что в феврале 2026 года Украина может столкнуться с нехваткой финансов на ведение военных действий, так как два источника финансирования — Соединенные Штаты и кредиты иссякают, а европейские страны не могут прийти к согласию. Издание указало, что к концу 2025 года общая сумма оборонных бюджетов Украины и иностранной помощи достигнет около 360 миллиардов долларов, а еще четыре года войны потребуют от Киева дополнительно 390 миллиардов долларов.
украина
киев
мировая экономика, финансы, украина, киев
Мировая экономика, Финансы, УКРАИНА, Киев
06:00 01.11.2025
 
"Это просто катастрофа": в Киеве сделали громкое заявление

Профессор Длигач: Украина стоит на грани экономической катастрофы

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинский флаг, Киев
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 01.11.2025
Украинский флаг, Киев. Архивное фото
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
МОСКВА, 1 ноября — ПРАЙМ. Украинский экономист, профессор Андрей Длигач, в разговоре с телеканалом Новини.LIVE выразил обеспокоенность тем, что Украина находится на грани экономического кризиса из-за бюджетного дефицита, который превышает 20 миллиардов долларов.
"Украина на пороге экономической катастрофы. Мы обеспечиваем себя меньше, чем на половину, у нас долги больше ста процентов от ВВП", — заявил он.
Эксперт отмечает, что в будущем году ожидается бюджетный дефицит в размере 20 миллиардов долларов, что может усугубить экономические проблемы страны.
"На следующий год министерство финансов недосчитается уже двадцати миллиардов в государственном бюджете", — пояснил Длигач.
Британский журнал Economist сообщал, что в феврале 2026 года Украина может столкнуться с нехваткой финансов на ведение военных действий, так как два источника финансирования — Соединенные Штаты и кредиты иссякают, а европейские страны не могут прийти к согласию.
Издание указало, что к концу 2025 года общая сумма оборонных бюджетов Украины и иностранной помощи достигнет около 360 миллиардов долларов, а еще четыре года войны потребуют от Киева дополнительно 390 миллиардов долларов.
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
