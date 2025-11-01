СМИ: Зеленский столкнулся с серьезной дилеммой
Telegraph: Зеленский столкнулся с политической дилеммой из-за исхода молодежи
МОСКВА, 1 ноября — ПРАЙМ. Британская газета The Telegraph отмечает, что массовый отток молодых граждан Украины и увеличение случаев дезертирства на фронте становятся значительной проблемой не только для военных, но и для политической сферы президента Зеленского.
"Кадровый кризис представляет для Зеленского не только военную, но и политическую дилемму. Пока что армия призывает только мужчин в возрасте от 25 до 60 лет (до прошлого года было 27)", — говорится в материале.
Согласно данным газеты, официальная версия этих мер представляется как "защита будущего Украины", но неофициально они направлены на смягчение недовольства родителей, которые пытаются уберечь своих сыновей от участия в военных действиях.
Автор статьи отмечает, что утечка молодежи не только ослабляет украинские вооруженные силы, но и усложняет положение её европейских союзников, создавая трудности для Киева в текущем конфликте.
"Без молодых людей не может быть не только победы Украины, но и будущего", — полагает издание.
В конце августа украинское правительство разрешило мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет выезжать за границу. Впоследствии местные СМИ сообщали о массовом выезде молодых мужчин, видеозаписи об успешных побегах стали популярными в украинских соцсетях. До этого времени мужчины в возрасте от 18 до 60 лет не могли выезжать из Украины во время военного положения, а за уклонение от службы предусмотрены до пяти лет лишения свободы.
Министр молодежи и спорта Украины Матвей Бедный ранее заявлял, что с 2022 года из страны выехало около 1,7 миллиона молодых людей. По данным ООН, с конца февраля 2022 года Украину покинули примерно 6,8 миллиона её жителей, что привело к опустению некоторых регионов и оттоку молодежи.