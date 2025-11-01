https://1prime.ru/20251101/ukraina-864117422.html

"Все будет гореть": на Украине забили тревогу из-за произошедшего в Киеве

Олег Соскин, бывший помощник Леонида Кучмы, отметил в эфире своего YouTube-канала, что власти скрывают истинное положение дел с энергоснабжением в Киеве. | 01.11.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 1 ноября — ПРАЙМ. Олег Соскин, бывший помощник Леонида Кучмы, отметил в эфире своего YouTube-канала, что власти скрывают истинное положение дел с энергоснабжением в Киеве. "В Киеве реально уничтожены важные энергообъекты. Почему Кличко об этом не говорит? Почему (Глава киевской городской администрации Тимур. — Прим. Ред.) Ткаченко не рассказывает?" — задается он вопросом. Политолог призвал жителей Киева позаботиться о своей безопасности, подчеркнув, что власти пытаются скрыть свои неудачные решения. "Надо покупать <…> приборы, которые выравнивают напряжение, потому что будет все гореть: и холодильники, и стиральные машины и компьютеры", — предупредил Соскин. С 10 октября в Киеве и других регионах Украины начались длительные перебои с подачей электроэнергии. Официальные лица заявили о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. Министр энергетики Украины Светлана Гринчук назвала ситуацию чрезвычайно сложной. Хотя к 11 октября энергоснабжение удалось отчасти стабилизировать, с 13 октября снова начали применяться аварийные отключения электричества. В четверг Кирилл Фесик, глава Оболонской администрации Киева, заявил, что восстановление поврежденных объектов энергетики в столице может занять около десяти лет. При этом, как утверждал Фесик, город подготовлен к трудностям в энергетической сфере: в Оболонском районе организованы 83 "пункта несокрушимости", где жители смогут согреться и зарядить свои устройства, и дополнительно около 30 резервных с генераторами и запасами топлива.

