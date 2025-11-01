Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Украине предложили ввести налог на импортные товары - 01.11.2025, ПРАЙМ
На Украине предложили ввести налог на импортные товары
2025-11-01T16:46+0300
2025-11-01T16:46+0300
бизнес
украина
нацбанк украины
нацбанк
украина
бизнес, украина, нацбанк украины, нацбанк
Бизнес, УКРАИНА, Нацбанк Украины, Нацбанк
16:46 01.11.2025
 
Здание Национального банка Украины в Киеве
Здание Национального банка Украины в Киеве
Здание Национального банка Украины в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Нацбанк Украины (НБУ) предложил ввести налог на импортные товары, в частности речь идет о налогах на посылки стоимостью до 150 евро, а также на предметы роскоши и электромобили, следует из "Инфляционного отчета" регулятора.
Специалисты Нацбанка Украины отмечают, что во время военного конфликта эффективность инструментов макроэкономической политики для выравнивания текущего счета платежного баланса значительно снизилась.
"Среди возможных опций (сокращения дефицита - ред.) могут быть снижение неприоритетных расходов, а также введение налогообложения некритических в военное время направлений... В частности, следует сконцентрироваться на целевых мероприятиях ограничения импорта: налоги на посылки стоимостью до 150 евро, электромобили, предметы роскоши и прочее", - говорится в отчете, опубликованном на сайте НБУ.
