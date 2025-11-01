https://1prime.ru/20251101/ukraina-864132028.html

На Украине предложили ввести налог на импортные товары

Нацбанк Украины (НБУ) предложил ввести налог на импортные товары, в частности речь идет о налогах на посылки стоимостью до 150 евро, а также на предметы роскоши | 01.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-01T16:46+0300

бизнес

украина

нацбанк украины

нацбанк

МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Нацбанк Украины (НБУ) предложил ввести налог на импортные товары, в частности речь идет о налогах на посылки стоимостью до 150 евро, а также на предметы роскоши и электромобили, следует из "Инфляционного отчета" регулятора. Специалисты Нацбанка Украины отмечают, что во время военного конфликта эффективность инструментов макроэкономической политики для выравнивания текущего счета платежного баланса значительно снизилась. "Среди возможных опций (сокращения дефицита - ред.) могут быть снижение неприоритетных расходов, а также введение налогообложения некритических в военное время направлений... В частности, следует сконцентрироваться на целевых мероприятиях ограничения импорта: налоги на посылки стоимостью до 150 евро, электромобили, предметы роскоши и прочее", - говорится в отчете, опубликованном на сайте НБУ.

украина

2025

