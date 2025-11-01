https://1prime.ru/20251101/ukraina-864140363.html

Депутат Рады заявил о борьбе против Зеленского на Украине

МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале выразил мнение, что в украинском обществе уже долгое время нарастают протестные настроения против властей в Киеве."Сопротивление народа власти началось уже давно. И если мы не видим массовых забастовок или многотысячных акций протеста, это не значит, что протест исчез", — написал Дмитрук, при этом подчеркнув, что протест приобрел тихую, но повсеместную форму.В подтверждение своих слов депутат привел случай в Одессе, когда полиция устроила погоню за водителем с применением огнестрельного оружия. Этот человек проигнорировал требование остановиться на посту ТЦК, однако в итоге был задержан."Неужели кто-то еще думает, что этот человек пойдет воевать? В лучшем случае - тюрьма. В худшем - он просто исчезнет, как десятки тысяч других. То, что происходит сегодня, — это протест, это сопротивление, сопровождающееся инстинктом самосохранения", — заключил Дмитрук.В последнее время киевские власти сталкиваются с дефицитом личного состава в вооруженных силах, а насильственные действия сотрудников военкоматов для задержания тех, кто подлежит мобилизации, постоянно провоцируют скандалы и вызывают протесты. В интернете распространились видеозаписи силовой мобилизации, где показаны действия представителей украинских военкоматов, забирающих мужчин в микроавтобусах, применяя по отношению к ним физическую силу и часто прибегая к насилию. Тем временем мужчины призывного возраста в Украине всеми способами стараются избежать мобилизации: они незаконно покидают страну, поджигают военкоматы, прячутся в своих жилищах и избегают появления на улице. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее заявлял о массовости нарушений со стороны работников военкоматов. По его словам, эти сотрудники значительно превышают свои полномочия, прибегают к насилию и даже провоцируют аварии, чтобы остановить людей.

