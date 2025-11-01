Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Британский банк Revolut прекратил обслуживание счетов россиян - 01.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251101/velikobritaniya-864140743.html
Британский банк Revolut прекратил обслуживание счетов россиян
Британский банк Revolut прекратил обслуживание счетов россиян - 01.11.2025, ПРАЙМ
Британский банк Revolut прекратил обслуживание счетов россиян
Британский банк Revolut уведомил своих клиентов с российским гражданством, что с 1 января 2026 года из-за последних санкций прекратит обслуживание счетов тех из | 01.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-01T20:29+0300
2025-11-01T20:29+0300
экономика
бизнес
финансы
банки
италия
нидерланды
венгрия
ес
великобритания
https://cdnn.1prime.ru/img/75891/32/758913231_0:61:640:421_1920x0_80_0_0_8a16bde5d0491216d14d6435dee504e5.jpg
МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Британский банк Revolut уведомил своих клиентов с российским гражданством, что с 1 января 2026 года из-за последних санкций прекратит обслуживание счетов тех из них, у кого нет вида на жительство в европейской стране пребывания или у кого он находится на продлении, выяснили корреспонденты РИА Новости. Подобные сообщения пришли, например, россиянам в Италии, Нидерландах, Венгрии. "После проверки вашего аккаунта Revolut, мы вынуждены сообщить вам, что больше не сможем предоставлять вам свои услуги. Ваш аккаунт будет закрыт, а договор с нами будет расторгнут 31 декабря 2025 года", - говорится в рассылке. До тех пор счётом можно пользоваться, но его нельзя будет пополнить. "Мы бы хотели, чтобы вы загрузили ряд документов в целях соблюдения 19-го пакета санкций ЕС, вступившего в силу 24 октября 2025 года", - уточняет банк. Речь идёт о действующего вида на жительство или гражданства одной из стран ЕС, Европейской экономической зоны или Швейцарии. Банк напоминает, что без этих документов европейским банкам теперь запрещено предоставлять гражданам России и Белоруссии услуги по проведению платежей или использованию электронных денег. Россияне, которые подтвердили ситуацию РИА Новости, сообщили, что сейчас их ВНЖ находится на продлении. Двое россиян в Испании, которые пользуются этим банком и имеют действующий ВНЖ, рассказали, что подобных уведомлений не получали.
https://1prime.ru/20251101/zelenskiy-864135929.html
италия
нидерланды
венгрия
великобритания
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/75891/32/758913231_0:0:640:480_1920x0_80_0_0_4bd54602d9502d19bca6780f9f2a7475.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, финансы, банки, италия, нидерланды, венгрия, ес, великобритания
Экономика, Бизнес, Финансы, Банки, ИТАЛИЯ, НИДЕРЛАНДЫ, ВЕНГРИЯ, ЕС, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
20:29 01.11.2025
 
Британский банк Revolut прекратил обслуживание счетов россиян

Банк Revolut уведомил россиян без ВНЖ в ЕС, что закроет их счета из-за санкций

© flickr.com / ReeSaundersФлаг Великобритании
Флаг Великобритании - ПРАЙМ, 1920, 01.11.2025
Флаг Великобритании. Архивное фото
© flickr.com / ReeSaunders
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Британский банк Revolut уведомил своих клиентов с российским гражданством, что с 1 января 2026 года из-за последних санкций прекратит обслуживание счетов тех из них, у кого нет вида на жительство в европейской стране пребывания или у кого он находится на продлении, выяснили корреспонденты РИА Новости.
Подобные сообщения пришли, например, россиянам в Италии, Нидерландах, Венгрии.
"После проверки вашего аккаунта Revolut, мы вынуждены сообщить вам, что больше не сможем предоставлять вам свои услуги. Ваш аккаунт будет закрыт, а договор с нами будет расторгнут 31 декабря 2025 года", - говорится в рассылке.
До тех пор счётом можно пользоваться, но его нельзя будет пополнить.
"Мы бы хотели, чтобы вы загрузили ряд документов в целях соблюдения 19-го пакета санкций ЕС, вступившего в силу 24 октября 2025 года", - уточняет банк.
Речь идёт о действующего вида на жительство или гражданства одной из стран ЕС, Европейской экономической зоны или Швейцарии.
Банк напоминает, что без этих документов европейским банкам теперь запрещено предоставлять гражданам России и Белоруссии услуги по проведению платежей или использованию электронных денег.
Россияне, которые подтвердили ситуацию РИА Новости, сообщили, что сейчас их ВНЖ находится на продлении. Двое россиян в Испании, которые пользуются этим банком и имеют действующий ВНЖ, рассказали, что подобных уведомлений не получали.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 01.11.2025
"Теперь забеспокоились". В Британии отреагировали на новость о Зеленском
17:49
 
ЭкономикаБизнесФинансыБанкиИТАЛИЯНИДЕРЛАНДЫВЕНГРИЯЕСВЕЛИКОБРИТАНИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала