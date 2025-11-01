https://1prime.ru/20251101/velikobritaniya-864140743.html

Британский банк Revolut прекратил обслуживание счетов россиян

2025-11-01T20:29+0300

МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Британский банк Revolut уведомил своих клиентов с российским гражданством, что с 1 января 2026 года из-за последних санкций прекратит обслуживание счетов тех из них, у кого нет вида на жительство в европейской стране пребывания или у кого он находится на продлении, выяснили корреспонденты РИА Новости. Подобные сообщения пришли, например, россиянам в Италии, Нидерландах, Венгрии. "После проверки вашего аккаунта Revolut, мы вынуждены сообщить вам, что больше не сможем предоставлять вам свои услуги. Ваш аккаунт будет закрыт, а договор с нами будет расторгнут 31 декабря 2025 года", - говорится в рассылке. До тех пор счётом можно пользоваться, но его нельзя будет пополнить. "Мы бы хотели, чтобы вы загрузили ряд документов в целях соблюдения 19-го пакета санкций ЕС, вступившего в силу 24 октября 2025 года", - уточняет банк. Речь идёт о действующего вида на жительство или гражданства одной из стран ЕС, Европейской экономической зоны или Швейцарии. Банк напоминает, что без этих документов европейским банкам теперь запрещено предоставлять гражданам России и Белоруссии услуги по проведению платежей или использованию электронных денег. Россияне, которые подтвердили ситуацию РИА Новости, сообщили, что сейчас их ВНЖ находится на продлении. Двое россиян в Испании, которые пользуются этим банком и имеют действующий ВНЖ, рассказали, что подобных уведомлений не получали.

