Вице-президент США напомнил Зеленскому о перепалке на Хэллоуин

Вице-президент США Джей Ди Вэнс шутливо напомнил о перепалке с Владимиром Зеленским в поздравлении на Хэллоуин.

ВАШИНГТОН, 1 ноя - ПРАЙМ. Вице-президент США Джей Ди Вэнс шутливо напомнил о перепалке с Владимиром Зеленским в поздравлении на Хэллоуин. Вэнс в интервью газете New York Post в конце октября сказал, что считает перепалку с Зеленским в Белом доме "самым известным", что он делал. Тогда он обвинил Зеленского в неблагодарности за оказанную США помощь и призвал его сказать "спасибо". "Счастливого Хэллоуина всем! Не забудьте говорить спасибо, когда будете выпрашивать сладости (традиция на Хэллоуин - ред.)", - написал Вэнс, прикрепив к сообщению видео, в котором он предстает в кудрявом парике. Появление в кудрявом парике является отсылкой к мему, который часто используется в сети для высмеивания вице-президента. Трамп 28 февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Американский лидер требовал от главы киевского режима согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать Штатам тем, что они почувствуют последствия конфликта, хотя и отделены океаном. В итоге украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. Позднее Зеленский попытался извиниться, отметив, что сожалеет о случившемся, а также заявил, что согласен на переговоры как можно скорее.

