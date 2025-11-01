https://1prime.ru/20251101/vsu-864117637.html
"Быстро отступают": в Британии сообщили об обрушении фронта на Украине
"Быстро отступают": в Британии сообщили об обрушении фронта на Украине - 01.11.2025, ПРАЙМ
"Быстро отступают": в Британии сообщили об обрушении фронта на Украине
Украинские вооруженные силы утратили возможность эффективно противодействовать наступлению российских войск на линии фронта, считает британский военный аналитик | 01.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-01T07:28+0300
2025-11-01T07:28+0300
2025-11-01T07:28+0300
запад
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859541581_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_4dbb9cb72fa0468c1dad20ba56c168a7.jpg
МОСКВА, 1 ноября — ПРАЙМ. Украинские вооруженные силы утратили возможность эффективно противодействовать наступлению российских войск на линии фронта, считает британский военный аналитик Александр Меркурис, выступая на своем YouTube-канале."Я должен сказать: как такого сопротивления со стороны украинцев больше нет. <…> Они не держат позиции. Когда русские идут, они, очевидно, быстро отступают", — отметил он.Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию в зоне проведения спецоперации. По словам Верховного главнокомандующего, обстановка сложилась в пользу российских сил: они проявляют активность и продвигаются вперед на всех фронтах.
запад
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859541581_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_96fc85d3d497dc0db85dabaecc067074.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запад, украина
"Быстро отступают": в Британии сообщили об обрушении фронта на Украине
Меркурис: ВСУ больше не в состоянии сопротивляться наступлению ВС России
МОСКВА, 1 ноября — ПРАЙМ.
Украинские вооруженные силы утратили возможность эффективно противодействовать наступлению российских войск на линии фронта, считает британский военный аналитик Александр Меркурис, выступая на своем YouTube-канале
.
"Я должен сказать: как такого сопротивления со стороны украинцев больше нет. <…> Они не держат позиции. Когда русские идут, они, очевидно, быстро отступают", — отметил он.
Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию в зоне проведения спецоперации. По словам Верховного главнокомандующего, обстановка сложилась в пользу российских сил: они проявляют активность и продвигаются вперед на всех фронтах.