"Быстро отступают": в Британии сообщили об обрушении фронта на Украине

МОСКВА, 1 ноября — ПРАЙМ. Украинские вооруженные силы утратили возможность эффективно противодействовать наступлению российских войск на линии фронта, считает британский военный аналитик Александр Меркурис, выступая на своем YouTube-канале."Я должен сказать: как такого сопротивления со стороны украинцев больше нет. <…> Они не держат позиции. Когда русские идут, они, очевидно, быстро отступают", — отметил он.Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию в зоне проведения спецоперации. По словам Верховного главнокомандующего, обстановка сложилась в пользу российских сил: они проявляют активность и продвигаются вперед на всех фронтах.

