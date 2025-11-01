Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Быстро отступают": в Британии сообщили об обрушении фронта на Украине - 01.11.2025, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20251101/vsu-864117637.html
"Быстро отступают": в Британии сообщили об обрушении фронта на Украине
"Быстро отступают": в Британии сообщили об обрушении фронта на Украине - 01.11.2025, ПРАЙМ
"Быстро отступают": в Британии сообщили об обрушении фронта на Украине
Украинские вооруженные силы утратили возможность эффективно противодействовать наступлению российских войск на линии фронта, считает британский военный аналитик | 01.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-01T07:28+0300
2025-11-01T07:28+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859541581_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_4dbb9cb72fa0468c1dad20ba56c168a7.jpg
МОСКВА, 1 ноября — ПРАЙМ. Украинские вооруженные силы утратили возможность эффективно противодействовать наступлению российских войск на линии фронта, считает британский военный аналитик Александр Меркурис, выступая на своем YouTube-канале."Я должен сказать: как такого сопротивления со стороны украинцев больше нет. &lt;…&gt; Они не держат позиции. Когда русские идут, они, очевидно, быстро отступают", — отметил он.Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию в зоне проведения спецоперации. По словам Верховного главнокомандующего, обстановка сложилась в пользу российских сил: они проявляют активность и продвигаются вперед на всех фронтах.
07:28 01.11.2025
 
"Быстро отступают": в Британии сообщили об обрушении фронта на Украине

Меркурис: ВСУ больше не в состоянии сопротивляться наступлению ВС России

МОСКВА, 1 ноября — ПРАЙМ. Украинские вооруженные силы утратили возможность эффективно противодействовать наступлению российских войск на линии фронта, считает британский военный аналитик Александр Меркурис, выступая на своем YouTube-канале.
"Я должен сказать: как такого сопротивления со стороны украинцев больше нет. <…> Они не держат позиции. Когда русские идут, они, очевидно, быстро отступают", — отметил он.
Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию в зоне проведения спецоперации. По словам Верховного главнокомандующего, обстановка сложилась в пользу российских сил: они проявляют активность и продвигаются вперед на всех фронтах.
 
