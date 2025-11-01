https://1prime.ru/20251101/yuan-864120244.html

Курс юаня снизился до 11,25 рубля

Курс юаня снизился до 11,25 рубля

МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале субботних торгов снижается до 11,25 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 10.02 мск снижался на 1 копейку, до 11,25 рубля.

