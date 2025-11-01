Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
01.11.2025
Курс юаня на первых торгах месяца немного снижается
МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю на первых торгах месяца немного снижается, оставаясь в районе предыдущего закрытия в 11,26 рубля, при невысоких оборотах субботы, следует из данных Московской биржи и комментария аналитиков. Курс юаня расчетами "завтра" на 12.56 мск снижается на 2 копейки относительно предыдущего закрытия, до 11,24 рубля. Диапазон дневных колебаний составляет 11,20-11,27 рубля. Банк России сохраняет жесткую монетарную политику, что выступает фактором стабильности рубля, комментирует Василий Гиря компании GIS Mining. Курс юаня тестирует уровень поддержки в районе 11,26 рубля, однако рыночная активность невысока из-за фактора "рабочей субботы", поэтому итоги сегодняшних торгов могут быть не показательными, отмечают эксперты из компании "Алор брокер".
Новости
13:05 01.11.2025
 
Курс юаня на первых торгах месяца немного снижается

Курс юаня на первых торгах месяца снижается до 11,26 рубля

МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю на первых торгах месяца немного снижается, оставаясь в районе предыдущего закрытия в 11,26 рубля, при невысоких оборотах субботы, следует из данных Московской биржи и комментария аналитиков.
Курс юаня расчетами "завтра" на 12.56 мск снижается на 2 копейки относительно предыдущего закрытия, до 11,24 рубля. Диапазон дневных колебаний составляет 11,20-11,27 рубля.
Банк России сохраняет жесткую монетарную политику, что выступает фактором стабильности рубля, комментирует Василий Гиря компании GIS Mining.
Курс юаня тестирует уровень поддержки в районе 11,26 рубля, однако рыночная активность невысока из-за фактора "рабочей субботы", поэтому итоги сегодняшних торгов могут быть не показательными, отмечают эксперты из компании "Алор брокер".
 
