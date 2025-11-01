https://1prime.ru/20251101/zagranpasport-864122598.html

В гостиницы можно будет заселяться по водительским правам и загранпаспорту

В гостиницы можно будет заселяться по водительским правам и загранпаспорту - 01.11.2025, ПРАЙМ

В гостиницы можно будет заселяться по водительским правам и загранпаспорту

Правительство РФ утвердило постановление о возможности заселения в гостиницы по загранпаспорту, а с 1 января 2026 года - по водительскому удостоверению,... | 01.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-01T12:55+0300

2025-11-01T12:55+0300

2025-11-01T12:55+0300

бизнес

россия

рф

максим решетников

мвд

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0b/860577829_0:219:2501:1625_1920x0_80_0_0_b53a874a1782715a1dc2d086baaef0fb.jpg

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Правительство РФ утвердило постановление о возможности заселения в гостиницы по загранпаспорту, а с 1 января 2026 года - по водительскому удостоверению, сообщили в пресс-службе кабмина. "При заселении в гостиницу для удостоверения личности гражданина наряду с паспортом теперь можно будет использовать загранпаспорт, а с 1 января 2026 года – водительское удостоверение. Подписано постановление о внесении соответствующих изменений в ряд нормативных актов, касающихся постановки граждан на регистрационный учет", - сообщили в кабмине. Процедура заселения в гостиницы станет более простой и удобной для граждан, пояснили в кабмине. Для гостиниц разработан четкий регламент действий на случай технических сбоев, что исключает правовые риски для бизнеса. "Техническую основу для приема водительских удостоверений обеспечит МВД. Информационные системы министерства будут в режиме реального времени проверять подлинность прав через базы Госавтоинспекции", - добавили в кабмине. Как позднее сообщили в Минэкономразвития РФ, обновленные правила разработаны министерством в рамках программы "Трансформация делового климата" в сфере туризма. Новация не повлечет дополнительных административных барьеров для гостиничного бизнеса и будет способствовать развитию внутреннего туризма в РФ, указали там. "Мы целенаправленно уходим от избыточных барьеров, создавая комфортные условия и для туристов, и для индустрии гостеприимства в целом. Люди получают долгожданную возможность выбора документа, а отели - простые и технологичные процедуры, что в конечном счете повысит привлекательность российского туристического рынка и подстегнет внутренний туризм", - сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников, его слова цитирует пресс-служба. В ведомстве также указали, что для военнослужащих введен специальный порядок - они получают право заселяться в гостиницы по удостоверению личности военнослужащего, при этом администрация гостиницы освобождается от обязанности осуществлять их временную регистрацию.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, рф, максим решетников, мвд